Zenia Stampe kan blive minister i ny centrumvenstreregering

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, vurderer, at Zenia Stampe har en usikker chance for at blive minister i en ny centrumvenstreregering. Han mener, at hun er kontroversiel og ikke specielt afholdt, men at Martin Lidegaard vil kæmpe hårdt for at få hende med på ministerholdet.

Bax Lindhardt Radikale Venstres Zenia Stampe har i mange år været en markant profil i hårde debatter om udlændingepolitik og landbrug. Det har gjort hende til en kontroversiel politiker. Men nu kan hun blive minister i en ny centrumvenstreregering. Det vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der dog er mere i tvivl om Zenia Stampes ministerpotentiale end for eksempel næstformand Samira Nawas.

Han betragter hende således som en usikker kandidat, og det afspejler sig også i, at der ifølge Joachim B. Olsen er flere ministerier, som især Socialdemokratiet ikke tør lade hende komme i nærheden af. Socialdemokratiet kommer til at holde alle fra Radikale Venstre væk fra de ministerposter, der har noget med udlændingepolitik at gøre, siger han og fortsætter: Men i det hele taget vil Zenia Stampe nok få et sekundaministerium.

De tør nok heller ikke sætte hende i spidsen for et ministerium med ansvar for dyrevelfærd, landbrug eller fødevarer. Radikales Zenia Stampe ankommer til regeringsforhandlingerne i Statsministeriet mandag den 21. november 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Ida Marie Odgaard Det, der taler for, er, at Martin Lidegaard vil kæmpe hårdt for at få hende med på ministerholdet.

Han vil hellere have, at hun er med og er glad, end, at hun står uden for, kritiserer regeringens politik og udgør et problem, siger han og fortsætter: Det, der taler imod er, at der ikke sidder særligt mange i Socialdemokratiet, der ønsker at være på ministerhold med hende. Men de partier, der kommer med i regering, bestemmer ret meget selv, hvordan de vil fordele deres ministerposter. Her har Joachim B. Olsen ét enkelt bud: Nemlig kulturministerposten.

Ifølge ham er det oplagt, fordi der er tale om et mindre vigtigt ministerium inden for et politisk område, hvor Zenia Stampe har markeret sig før. I disse dage forhandler fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen med SF, Moderaterne og Radikale om at danne en centrumvenstreregering. Joachim B. Olsen har tidligere givet sin vurdering af, hvilke øvrige politikere, der kan forventes at sætte sig på de tunge ministerposter i en kommende ny S-SF-M-RV-regering





Løkke afviser afhængighed af Enhedslisten - Joachim B. Olsen analyserer pres og fremtidig centrum‑venstre regeringJoachim B. Olsen forklarer, hvorfor presset på Løkke Rasmussen er anderledes end på Venstre og Det Konservative, og hvad det betyder for de kommende regeringsforhandlinger og den økonomiske politik.

Hun er en 'sikker' minister: Magtfuld radikal politiker kan indtage tungt ministerium»Hun er en helt sikker minister,« lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen's assessment of the upcoming new S-SF-M-RV governmentJoachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator og debatredaktør, gives his assessment of the upcoming new S-SF-M-RV government. He predicts a conflict between Socialdemokratiet and Radikale Venstre, which may result in the exclusion of Radikale Venstre from certain minister posts. He also discusses the potential minister posts for Radikale Venstre's prominent politicians, Samira Nawa and Zenia Stampe.

Fare for socialdemokratiske ministre: Bødskov og Hæstorp Andersen kan miste postIfølge politisk kommentator Joachim B. Olsen er tre socialdemokratiske ministre særligt udsat for at miste deres ministerposter i en kommende centrumvenstreregering. Det skyldes et dårligt valgresultat og behov for at tiltrække nye regeringspartnere, mener han.

