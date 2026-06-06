Zelenskyj kritiserer Putin for at vælge krig igen efter afvisning af møde

Ukraines præsident Zelenskyj har skarp kritik rettet mod Ruslands præsident Putin, efter at Putin afviste et direkte møde og fastslog, at krigen fortsætter, indtil Ruslands mål er nået. Putin kræver kontrol over Donbas og politiske begrænsninger for Ukraine, hvilket Kyiv afviser. Europæiske ledere støtter Zelenskyjs fredsinvagning, men Rusland viser intet interesse. Krigen varer nu i over fire år siden annekteringen af Krim i 2014 og invasjonen i 2022.

Ukraine s præsident Volodymyr Zelenskyj har udtalt sig skarpt mod den russiske præsident Vladimir Putin , efter at Putin s fredag afviste en invitation til et direkte møde mellem de to statsoverhoveder.

Ifølge nyheder fra Ritzau har Zelenskyj offentliggjort et åbent brev, i hvilket han gjorde det klart, at han er parat til at mødes med Putin for at få en dialog i gang og potentielt bane vejen for en fredelig slutning på konflikten. Putin har dog afvist dette forslag og fastholder fremgangsmåden, at eksperter først skal udarbejde en fredsaftale, hvorefter et møde mellem lederne kunne finde sted.

Yderligere har Putin erklæret, at krigen ikke vil ophøre, før Rusland har nået de mål, som den russiske regering har defineret. Disse mål omfatter kontrol over den østlige Donbas-region i Ukraine samt indførelsen af vidtgående politiske og militære begrænsninger for Ukraine, krav som Ukraine aldrig vil acceptere. Zelenskyj har i sin reaktion beskrevet Putins svar som svagt og har udtalt, at Rusland igen har valgt krig frem for fred.

Denne udvikling kommer samtidig, som der er bred europæisk støtte til Zelenskyjs initiativ, men Rusland har ikke vist nogen interesse i at indgå i direkte samtaler på nuværende tidspunkt. Ruslands krig mod Ukraine varer nu i over fire år, med den første fase i 2014, da Rusland annekterede halvøen Krim, og den fuldt udbrudte invasion i februar 2022, som har ført til omfattende ødelæggelser og en stor human krise.

Selvom der tidligere har været forsoningsforsøg, har de hidtil ikke ført til varige resultater, og den militære situation forbliver anspændt. Zelenskyjs åbne brev og hans seneste tale understreger Ukraines vilje til at finde en diplomatisk løsning, men kun under forudsætning af at Ukraines suverænitet og territorie respekteres. Med Putins afvisning og fastholdelse af sine krav ser udsigterne til en hurtig forhandlingsløsning derfor meget begrænsede ud.

Begge parter befinder sig i en situation, hvor militære handlinger fortsætter, og den civile befolkning i Ukraine fortsætter med at bære hovedbyrden af krigen. Denne udveksling mellem de to præsidenter markerer yderligere en eskalering i den diplomatiske krigsførelse, og det er uvist, hvorvidt fremtidige initiativer vil komme til at ændre den nuværende ståen.

Situationen udgør en fortsat udfordring for den internationale samtale om konflikten og understreger behovet for en holdbar fred, der respekterer internationale love og Ukrainies ret til at bestemme over sit eget område





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