Youtuber dømt til bøde for at overtræde markedsføringslov, B-52 styrtet og flere ulige nyheder

En dansk youtuber er blevet dømt til en bøde på 120.000 kroner for at have vist og omtalt alkohol og energidrikke i videoer rettet mod børn og unge, hvilket udgør en overtrædelse af markedsføringsloven. Samtidig er et amerikansk B-52-bombefly styrtet ned umiddelbart efter takeoff på Edwards Air Force Base, hvor alle otte personer ombord omkom. Desuden er en 20-årig mand fundet død i Gudenåen, og en ændring i tilsynet med faldskærmsudstyretpeger på menneskelige fejl som årsag til to ulykker. Artiklen samler også andre nyheder, herunder-genopbygningsindsatsen efter branden i Børsen, FN's generalsekretærs rejse til Haiti, og uddannelsen af ukrainske soldater i England.

En youtuber skal betale en bøde på 120.000 kroner for i to videoer at have overtrådt markedsføringslov en, som var rettet mod børn og unge. Youtuberen har fået bøde n for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke store mængder alkohol, for at have vist og omtalt alkohol og energidrikke samt at lave skjult reklame for sit merchandise.

Det har Retten i Esbjerg afgjort, skriver Forbrugerombudsmanden i en dom. Dommen viser, at influenter, der retter sig mod børn og unge under 18 år, har et ansvar for, at det indhold, de deler, er forsvarligt og egnet for børn, siger forbrugerombudsmand Torben Jensen. Youtuberen erkendte at have overtrådt forbuddet mod at omtale og vise alkohol og energidrik i videoerne, som var rettet mod børn og unge. En 20-årig mand blev fundet død i Gudenåen fredag morgen.

Sagen har skabt stor ubehag blandt byens unge, som bruger området som opholdssted i sommermånederne. Dansk Faldskærmsunions (DFU) havarigruppe har undersøgt årsagen til begge ulykker, og det ser ud til, at de begge skete på grund af menneskelige fejl. Det er hændelige uheld. Det er menneskelige faktorer, som har gjort udfaldet.

Vi har ikke noget i kikkerten af fejl fra anden side. Det er umiddelbart springerne, der har truffet nogle dårlige beslutninger i et spring, siger René Steen Hansen. Et B-52-bombefly er styrtet ned på Edwards Air Force Base i USA umiddelbart efter takeoff. Otte personer ombord regnes for omkommet.

Flyet var i gang med en rutinemæssig testflyvning, da styrtet skete omkring klokken 11.20 lokal tid, efter at det var lettet fra flybasen i Californien. Vicekommandør James Hayes bekræftede på et pressemøde, at alle ombord var omkommet. Flybasen udtrykte på Facebook deres dybe sympati med de pårørende. Den amerikanske luftvåben har indledt en undersøgelse af ulykken





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