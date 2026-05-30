YouSee-data: Hver dansk husstand stoprer gennemsnitligt over 650 cyberangreb per år

Nye data fra YouSee viser en stigning i antallet af cyberangreb mod danske privathusholdninger. Gennemsnittet er på over 650 blokerede forsøg per router, og truslerne bliver mere personlige og AI-drevne. Læs om risikoen for smarte hjem og hvordan du kan beskytte dig.

Også i danske hjem er den циф露е trussel blevet en del af hverdagen. Det viser nye tal fra YouSee, som for første gang har analyseret sikkerhedsdata fra privatkunder i mere end 500.000 danske husstande. Opgørelsen viser, at YouSees internetroutere med indbygget sikkerhed i gennemsnit har stoppet mere end 650 angrebsforsøg per router i løbet af 2025. Almindelige danske husholdninger er altså i dag udsatte.

Angrebene er ikke kun blevet mere avancerede, de er også blevet mere personlige, mere overbevisende og i stigende grad drevet af kunstig intelligens.

"Vi ser, at kunstig intelligens spiller en stigende rolle i det skadelige indhold, som YouSees routere blokerer for," fortæller Christian Morgan, der er CEO i YouSee, og fortsætter: "AI gør det nemt at skabe troværdige phishing-sites, mails og beskeder - især for kriminelle, der hverken taler dansk eller befinder sig i Danmark. De forsøg på cyberangreb, vi ser i dag, er i høj grad automatiserede og giver hackere helt nye muligheder for at skræddersy digitale svindelnumre.

"Hvor tidligere angreb ofte handlede om at gøre mest mulig digital skade som fx at ødelægge enheder eller slette billeder, er formålet med cyberkriminalitet i dag typisk også at tiltvinge sig information eller direkte stjæle penge fra ofrene. De smarte hjem er særligt udsatteIntelligente højtalere, babyalarmer, dørkameraer, robotplæneklippere, ladestandere og andre smart-enheder er blevet en naturlig del af vores digitale hverdag, men de udgør samtidig nye potentielle indgange for de cyberkriminelle.

Hver husstand har i gennemsnit 12,6 enheder tilsluttet per router, viser tal fra YouSee. Og alle enheder, der er koblet på hjemmets router, kan i princippet spores, hackes eller inficeres. Hvis cyberkriminelle får adgang til en tilsluttet smart-enhed, kan de bevæge sig længere ind i netværket og fx stjæle personlige oplysninger, udføre ransomware-angreb eller benytte hjemmets enheder i et såkaldt botnetværk til at udføre DDoS-angreb mod andre.

"Vores tal for 2025 viser i den grad, at cyberangreb kan ramme os alle. Det rammer os i stuen, på mobilen og i vores digitale hverdag.

Antallet af angrebsforsøg bliver ved med at stige, og det samme gør antal enheder, som er forbundne til hjemmets routere," siger Christian Morgan og tilføjer: "Det betyder, at hver enkel husstand bliver udsat for flere forsøg end nogensinde før - og at vi som virksomhed spiller en ekstremt vigtig rolle i at levere løsninger, der kan være med til at blokere for angreb, som dem vi ser nu.

" YouSees internetabonnementer og routere kommer med indbygget sikkerhed, der automatisk beskytter alle enheder koblet op på husstandens wifi mod hackere og tvivlsomme hjemmesider. Helt simpelt blokeres sider, som man ikke kan stole på, og sikkerhedsløsningen aktiveres automatisk af routeren, så snart den er tændt. Pas på dit MitID: Dit MitID er personligt. Del det aldrig med andre, og beskyt det mod misbrug.

Brug stærke kodeord: Brug lange, unikke kodeord (mindst 15 tegn) til hver tjeneste, så det er sværere for svindlere at bryde ind. Tænk før du klikker: Tænk dig om før du klikker på links. Mange klik sker ubevidst og kan føre til svindel. Del ikke dine personlige oplysninger: Vær varsom med at dele oplysninger som CPR-nummer, adresse og andre digitale identifikatorer.

Surf sikkert på trådløse netværk: Undgå at bruge åbne og usikrede trådløse netværk uden ekstra beskyttelse (fx VPN), især når du logger på vigtige tjenester. DDoS-angreb: Angreb, hvor en hjemmeside eller digital tjeneste overbelastes med trafik for at gøre den utilgængelig. Phishing: Forsøg på at narre brugere til at udlevere følsomme oplysninger via falske e-mails, sms'er eller beskeder, der udgiver sig for at være fra troværdige afsendere. Ransomware: Skadelig software, der låser eller krypterer data.

Angriberen kræver betaling for at give adgang til dataene igen. Malware: En samlet betegnelse for skadelig software, der kan stjæle data, overvåge brugere eller forstyrre it-systemer





Cybersikkerhed Yousee Phishing AI Smart Hjem Router Ddos Ransomware Mitid

