Yaqoub Ali var ven med afdød Brønshøj-terrorist og ryddede op i hans lejlighed: 'En kæmpetrussel mod Danmark'

Yaqoub Ali, en tidligere radikal islamist, var tæt på den nu afdøde terrorist Said Mansour, kendt som 'Boghandleren fra Brønshøj'. I en udtalelse beskriver Ali Mansour som en afgørende bindeled til Al-Qaeda, der fungerede som budbringer af ideologi og rådgiver for unge islamister. Ali fortæller om deres venskab, hvor han hjalp Mansour og hans familie, og om hvordan han ryddede op i Mansours lejlighed, hvor han fandt og beholdt islamistisk materiale, som senere blev brugt mod ham i retten. Mansour døde i weekenden efter års fængsling i Marokko, hvor han var dømt til døden for sin rolle i et angreb i Casablanca. Artiklen undersøger Mansours indflydelse i Danmark og Europa og hans forbindelser til militante islamistiske netværk.

Yaqoub Ali var på et tidspunkt en af de danskere, som var tættest på den nu afdøde terrorist Said Mansour , bedre kendt som 'Boghandleren fra Brønshøj'.

Med en fortid som radikal islamist kom Ali i samme kredse som Mansour, der er bedre kendt som 'Boghandleren fra Brønshøj' på grund af sin rolle med at udbrede jihadistisk materiale fra København. De to blev således venner, da Ali sluttede sig til gruppen Kaldet til Islam, som rekrutterer unge mænd i Danmark til hellig krig. Og Ali fik et detaljeret indblik i hans liv og virke i Danmark.

"Vi bliver meget gode venner og snakker rigtig meget sammen. Og jeg er også en af dem, som hjælper hans familie meget, da han kommer ind at sidde," fortæller Ali. Mansour gik bort i weekenden efter flere års fængsling i sit hjemland, Marokko. Han blev udleveret af Danmark, som desuden fratog ham hans danske statsborgerskab.

Hans død sætter punktum i fortællingen om en prominent dansk terrorsympatisør med forbindelser dybt ind i Al-Qaeda. Ali er ikke i tvivl om, at han var farlig: Han beskriver Mansour som et bindeled i Danmark og Europas militante islamistiske miljø - en, man som islamist kunne trække på, hvis man ville i kontakt med det yderste Al-Qaeda i Mellemøsten. En budbringer af Al-Qaedas budskaber og en rådgiver af de unge og ivrige islamister som for eksempel Ali.

Da han boede i Danmark, blev han dømt for at opfordre til terror gennem sit forlag Al Nur Islamic Information, som havde adresse på hans bopæl i Brønshøj, og han er blevet beskrevet som en stor ideolog blandt europæiske terrorister.

"Han var af natur meget stille og rolig," husker han. Men vandt man hans tillid, kunne man begynde at spørge ham til råds. Han hjalp for eksempel Ali med at organisere den militante islamistiske gruppe Kaldet til Islam, da han steg til tops og blev leder for gruppen.

"Han lærte mig det her med at være meget tålmodig med de ting, man gerne vil opnå. Vi var jo meget unge dengang og ofte meget rastløse og ville gerne, at tingene skulle ske med det samme," fortæller Ali. Som ung radikaliseret begyndte Ali at se op til Mansour, og deres forhold udviklede sig. Da Mansour på et tidspunkt blev dømt og kom i fængsel, var Ali forbi hans lejlighed for at rydde op og gøre klar til nye beboere.

Her fandt han masser af islamistisk materiale - flag og billeder af jihadister, som opildner til hellig krig - som han tog med hjem og opbevarer hos sig selv.

"Da kommer politiet og ransager lejligheden og finder alle de her ting. Men jeg sagde ikke, at det var hans, for jeg ville ikke have, at han skulle dømmes for det. Og de materialer blev faktisk brugt imod mig i retten - som om det var mine. Det hjalp ikke min sag.

" Mansour blev ifølge Ritzau dømt til døden i Marokko i 2020 for sin rolle i et dødeligt angreb i den marokkanske storby Casablanca i 2023. Senere blev dommen omstødt til 25 års fængsel. Han blev som den første dansker i 2007 dømt efter terrorparagraffen i Københavns Byret. I 2015 blev han idømt fire års fængsel for at opfordre til terror.

Om han har haft en finger med i spillet i andre terrorforsøg eller -angreb, end hvad man ved, svarer Ali: ... (artiklen afbrydes her





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