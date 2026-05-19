Xi Jinping: Russlands krig i Ukraine er en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelse

Den kinesiske præsident Xi Jinping udtaler, at den igangværende konflikt mellem Rusland og Ukraine er en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelse.

Det er en af de mest direkte vurderinger fra den kinesiske præsident om krigen i Ukraine. Den kinesiske præsident Xi Jinping og Ruslands ditto Vladimir Putin havde et møde i Kina den 2. september sidste år.

Præsident Vladimir Putin af Putin af flere lejligheder har kaldt krigen i Ukraine en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelse og en kamp mod vestlig udvidelse østpå. Præsident Xi Jinping skal ifølge kilderne til Donald Trump have fortalt dette under den amerikanske præsidents besøg i Kina. Xi Jinpings vurdering kommer desuden i forbindelse med, at Putin aflægger Kina et besøg i denne uge for at diskutere en lang række emner - herunder en gasledning mellem de to lande





