Xi Jinping And Vladimir Putin Meet In Beijing To Discuss International And Bilateral Matters

The current international situation is described as complex and unstable by Xi Jinping, the Chinese president. He met with Russian President Vladimir Putin in Beijing. They held talks on various issues, including building a more fair and equal global system. The meeting was concluded with an exchange of handshakes and a visit to the Red Carpet. There will also be a private meeting between the two leaders this evening. According to Putins adviser, this event marks an important milestone in Putins work program.

Står det til den kinesiske præsident, Xi Jinping , er den aktuelle internationale situation "komplisk og ustabil, med ensidig hegemoni, der hærger". Det forklarer han tidligt onsdag morgen dansk tid, efter han har taget imod sin russiske kollega, Vladimir Putin , der er rejst til Beijing for at mødes med ham.

Xi Jinping og Vladimir Putin har onsdag morgen dansk tid taget hul på deres møde i den kinesiske hovedstad, Beijing. Hvilke "ensidig hegemoni", han hentyder til, fremgår ikke umiddelbart. Videre forklarede Xi Jinping ifølge statsmedierne, at Kina og Rusland som "permanente medlemmer af FNs Sikkerhedsråd og vigtige verdensmagter" bør anlægge et "langsigtet strategisk perspektiv" og samarbejde om at opbygge "et mere retfærdigt og ligeværdigt globalt styringssystem".

Putin indledte rejsen til Kina tirsdag – mindre end en uge efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, i sidste uge ligeledes var på statsbesøg i den kinesiske hovedstad, hvor han også mødtes til forhandlinger med Xi Jinping. Den russiske præsident, Vladimir Putin, har ifølge BBC indledte med at byde Xi Jinping velkommen til Rusland næste år. Efter Putin og Xi mødtes, trykkede hinandens hænder og gik ned ad en rød løber sammen, indledte de mødet med nogle offentlige bemærkninger.

Derudover beskrev den russiske præsident ifølge det statskontrollerede russiske nyhedsbureau Putin og Xi under mødet tale om en "bred vifte af bilaterale og internationale spørgsmål". Onsdag aften vil besøget blive afsluttet med en et privat møde mellem statscheferne i et lukket format, lyder det. Putins rådgiver, Jurij Usjakov, har ifølge Tass oplyst, at det reelt bliver det centrale punkt i den russiske præsidents arbejdsprogram, da de vigtigste internationale spørgsmål traditionelt drøftes "over en kop te"





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Xi Jinping Vladimir Putin Beijing Russia China International Relations Global System Perennial Members Of The UN Security Council International Questions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putins udmelding før møde med Xi Jinping er ikke tilfældig, siger Asien-korrespondentVladimir Putin håber at kunne indgå en aftale om en ny naturgasledning, når han tirsdag aften indleder sit besøg i Kina.

Read more »

Dårligt nyt for Putin: Rammer ham hvor det gør allermest ondtPutin står nu over for et voksende problem, der ændrer alt.

Read more »

Putin modtages med rød løber og sang i Kina | NyhederDen russiske præsident, Vladimir Putin, er nu landet i Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder, Xi Jinping.

Read more »

Xi Jinping: Russlands krig i Ukraine er en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelseDen kinesiske præsident Xi Jinping udtaler, at den igangværende konflikt mellem Rusland og Ukraine er en eksistentiel kamp for Ruslands overlevelse.

Read more »