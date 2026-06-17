Wout van Aert misser Touren: Et hårdt slag for Vingegaard

Wout van Aert må melde afbud til Tour de France på grund af en uhelbredt albueskade, hvilket svækker Jonas Vingegaards muligheder for at genvinde den gule trøje.

Wout van Aert er endnu ikke kommet sig over en albueskade og bliver ikke klar til Touren i tide. Et hårdt slag har ramt Jonas Vingegaard s Visma-hold forud for årets Tour de France.

Den belgiske stjerne Wout van Aert døjer med eftervirkningerne af en albueskade og når ikke at blive klar til den franske rundtur. Det er en stor skuffelse for holdet, der havde regnet med van Aert som en af de vigtigste brikker i kampen om den gule trøje. Van Aert har haft en fremragende forårssæson med sejr i Paris-Roubaix, hvor han besejrede Tadej Pogacar i en spurt. Men et træningsstyrt har forværret hans albueskade, som nu ikke er helet tilstrækkeligt.

Lægerne har frarådet deltagelse i Touren, da risikoen for yderligere skade er for stor. Det er et alvorligt tilbageslag for Jonas Vingegaard, der skal forsvare sin Tour-sejr fra de seneste to år. Uden van Aerts støtte i bjergene og på flad vej bliver opgaven sværere. Holdets sportsdirektør, Marc Reef, udtaler, at van Aerts afbud er en stor bet for holdets samlede styrke.

Man vil nu overveje alternative taktikker og muligvis ændre holdets sammensætning. Van Aert selv er skuffet, men fokuserer på at blive klar til anden halvdel af sæsonen, herunder Vuelta a España. For Vingegaard betyder det, at han må stole endnu mere på andre hjælperyttere som Sepp Kuss og Christophe Laporte. Forhåbentlig kan holdet alligevel levere en god præstation, selv uden deres belgiske superstjerne





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