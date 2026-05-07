World's top tennis players demand higher prize money for grand slams

World's top tennis players, including Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Novak Djokovic, and Jannik Sinner, have formed a collective front to increase prize money for the four grand slams. They are demanding a larger share of the revenue, specifically 22%, which they have been receiving on the ATP and WTA tours, instead of the current 14.3% allocated to French Open.

Det har ikke været en fornøjelse at tømme forslagskassen på Roland-Garros denne uge. Tennis er spækket med klodens bedst betalte atleter, men selv de kan føle sig underbetalt.

Verdens bedste tennisspillere har dannet fælles front for at øge præmiepuljen ved de fire grand slams. De kræver en større del af kagen, gerne 22 procent, som de har krævet og får på ATP- og WTA-touren, og ikke de 14,3 procent af indtægterne, som French Open har i excelarket i år. Coco Gauff ser det som meget realistisk, at verdens bedste tennisspillere kan boykotte en grand slam, hvis ikke præmiepuljerne stiger.

Spillerne er klar til at gå langt i forsødet på at hæve størrelsen på præmiepuljen, hvis det står til verdens nummer et, belarusiske Aryna Sabalenka, og nummer fire på listen, amerikanske Coco Gauff. For Holger Rune, der i maj gør comeback på tennisbanen, efter han blev skadet i efteråret, er der kun rosende vendinger over den økonomiske kamp, som topspillerne kæmper. Uden spillerne var der slet ikke grand slams.

Det er væsentligt at huske, at man som tennisspiller driver sin egen virksomhed. De har ingen sikkerhed, de er ikke ansatte som andre udøvere. Der skal spares op og sættes til side undervejs. Når det så regner på præsten, så drypper det normalt også på degnen, og det er her, jeg forstår, at det proportionelt ikke drypper nok i forhold til turneringernes indtægter, og det skal naturligvis afstemmes, så alle parter er glade





