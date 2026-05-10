World renowned pop star, Dua Lipa, claims fame over Samsung's use of her likeness to sell TVs without consent

Dua Lipa has filed a lawsuit against Samsung, claiming that they used an image of her without her permission to sell TVs, in addition to using it in a mass marketing campaign for consumers, without her knowledge.

Popstjernens ansigt skulle angiveligt være blevet brugt til at sælge fjernsyn uden hendes samtykke.

"Popstjernen" Dua Lipa havde nok næppe regnet med, at hendes ansigt ville poppe op på en papemballage til tv'er fra en stor elektronikproducent. "Popstjernen" Dua Lipa har nemlig lagt sag an mod Samsung med påstanden om, at de har brugt et billede af hende til at sælge tv'er. Derfor har hun lagt sag an mod Samsung på hele 15 millioner dollars.

Ifølge hendes klage, som blev indgivet fredag, bliver det beskrevet, hvordan Samsung brugt Dua Lipas billede på selve papemballagen til deres tv'er fra sidste år, skriver mediet. Da Dua Lipa så blev opmærksom på dette, krævede hun, at Samsung skulle stoppe med at bruge billedet, men virksomheden afviste dette, hævdes det i søgsmålet. Klagen går blandt andet på, at Dua Lipa ejer ophavsretten til selve fotografiet, der er blevet brugt på papemballagen.

Et foto, der blev taget backstage på Austin City Limits Festival tilbage i 2024. Ligeledes bliver det i søgsmålet også beskrevet, hvordan Dua Lipas ansigt er blevet brugt i en 'massemarkedsføringskampagne' for et produkt til forbrugerne, uden at hun vidste det. Når den verdenskendte sangerinde ikke ligger i sag mod Samsung, så har hun angiveligt også en forkærlighed for den danske madscene.

Det stod klart, da hun for nylig blev anholdt for formandens billet, da hun blev afvist på festivalen, som lagsangeren Erlend Lambert havde arrangeret for offentligheden, efter en online-interaktion med fansen.

"Popstjernen" Dua Lipa var sikker på, at hun ville komme til at overvære flere af Erlends minä-turnéer til festivalen, men skaderne viste sig mere alvorlige, end hun havde forudset. Heldigvis var alt, hvad "Popstjernen" gjorde i forbindelse med sagen, at hun mom blev anholdt, var at offerere. Hun frigives sikkert til alle involverede parter, da sagen afstedkom en stor røre på grund af den bizarre skik og kropsposition, mellem et publikum og en kunstner. Med venlig hilsen Newsdes





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dua Lipa Samsung Use Of Likeness Lawsuit Austin City Limits Festival

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump Media & Technology Group mistede 400 millioner dollars i første kvartal; prisstigning af kryptovaluta skyldigTrump Media & Technology Group, der står bag den sociale medieplatform Truth Social, har mistet over 400 millioner dollars, ca. 2,5 milliarder danske kroner, i første kvartal. Tabet kan ifølge Ritzau være en følge af faldende kurser på kryptovaluta og til flere omslås investeringer i disse digitale værdimidlet. Præsident Trump har tidligere vist interesse for kryptovaluta, og sammen med en anden investor investerede han i 2020 2,5 milliarder dollars i enentreprise, der fokuserer på kryptovaluta.

Read more »

Induktion vinder frem over classic komfurerTechnology that can cook faster and use significantly less energy is starting to replace gas and electric cooktops. This induction solution, which is increasingly replacing gas and electric ranges, operates differently, generating a magnetic field that heats up the pan directly, without transferring heat to a warm plate or flame first. The result is faster and more efficient cooking. The biggest shock, however, is just how quickly it happens. A saucepan of water can reach boiling in about half the time compared to a traditional stove.

Read more »

De Forenede Arabiske Emirater's aftræden fra OPEC en begyndelse på enden for alliances magtThe departure of the United Arab Emirates (UAE) from OPEC, one of the most important actors in the world's oil market, has started a debate about the beginning of the end of the alliance, while others see it as a moment that has shifted world history.

Read more »

Simon Cowell's emotional fallout after One Direction star Liam Payne's early death: 'I was broken'The article discusses Simon Cowell's emotional reaction following the early death of One Direction star Liam Payne and his journey of accepting and coping with the tragedy.

Read more »

Radiation Safety - 50-year Debate without Clear Conclusion, Scientists Use Empirical ModelsPhysicists and medical professionals have been debating radiation safety since the 1950s, relying on empirical models and the principle known as ALARA.

Read more »

The world’s largest shipyard wants to build Danish frigates: Here are the detailsHyundai Heavy Industries has proposed an export version of the South Korean air defence destroyer to Denmark. Top-notch quality at a rock-bottom price. However, a navy commander and politicians remain hesitant.

Read more »