World Press Photo 2025: Årets mest rørende og tankevækkende billeder er fundet

World Press Photo har offentliggjort de billeder, der er udvalgt som vindere i den prestigefyldte konkurrence for fotojournalistik. Billederne, der er taget verden over, spænder fra menneskelig tragedie og miljøødelæggelse til håb og modstandsdygtighed. De udvalgte fotografier fanger de vigtigste begivenheder i 2025.

World Press Photo har netop offentliggjort de billeder, der skal konkurrere om titlen som årets foto. Vinderne er fundet blandt fotografer fra hele verden i den prestigefyldte konkurrence, der hylder fotojournalistik. Vinderne er udvalgt for enkeltstående billeder, serier eller længerevarende projekter og er opdelt i seks verdensdele for at sikre en bred repræsentation.

Den endelige vinder af den eftertragtede 'World Press Photo of the Year' pris vil blive valgt blandt de mange vindere, der er blevet offentliggjort i dag.\Blandt de markante billeder er en række stærke fotografiske beretninger om alt fra menneskelig tragedie og miljøødelæggelse til håb og modstandsdygtighed. Vi ser billeder af professionelle jægere, der nedlægger en elefantfamilie i Zimbabwe, optaget i oktober 2025. I Kenya ser vi Edith Magomere Ingasiani med sin datter, Blessings Iminza, som er født i Saudi-Arabien uden fødselsattest. I Sydney, Australien, ser vi en overvældet politibetjent ved ligene af Boris og Sofia Gurman, der blev dræbt under et terrorangreb. Et andet billede viser en vild kæmpepanda fanget af et kamerafælde i Kina, mens billeder fra Hongkongs flammer er også med. Fra Ukraine ser vi Valeria Syniuk i ruinerne af sit hjem efter et russisk missilangreb. En social robot i Tyskland, isbjørne der æder af en hvalkadaver ved Svalbard, og en studerende der bliver anholdt i USA, er også blandt årets billeder. Der er også billeder af protester i Portland, Guatemala og Brasilien, og et billede af en begravelse i Ecuador. Vi ser også politiet tilbageholde en præst i Argentina, samt billeder fra Nepal, Gaza og Indien.\De udvalgte billeder er en visuel fortælling om det forgangne år, der fanger både de store og små begivenheder, der har formet vores verden. De viser menneskelig lidelse, politisk uro, miljømæssige udfordringer og håb om en bedre fremtid. Konkurrencen understreger den vigtige rolle, fotojournalister spiller i at dokumentere og formidle begivenheder til et globalt publikum. Det er billeder, der vækker følelser, får os til at tænke og inspirerer til handling. Fra krigszoner til hjem i fredelige omgivelser, fra ødelæggelse til fællesskab, er der mange forskellige historier at fortælle. Vinderne repræsenterer den øverste rang indenfor fotojournalistik og anerkendes for deres evne til at fange øjeblikke, der både er betydningsfulde og tankevækkende. Billederne viser et globalt perspektiv på verden og fremhæver behovet for forståelse, empati og handling i en tid præget af forandringer og udfordringer. De mange vinderbilleder er ikke blot vidnesbyrd om en svær tid, men også en fejring af menneskeånden og modstandsdygtighed





