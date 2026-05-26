Wolfsburg taber chance for at sikre sig en plads i toppen af tabellen, og den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle er en del af det dårlige hold

I en dramatisk Bundesliga-kamp, hvor Wolfsburg tabte deres chance for at sikre sig en plads i toppen af tabellen, blev den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle en del af det dårlige hold. Mæhle fik to gule kort allerede efter kampens første 14 minutter, og holdets forsvarsspiller Jeanuel Belocian endte med at smadre en dør til omklædningsrummet i raseri over resultatet. Wolfsburgs tidligere spiller og nu bestyrelsesmedlem Diego Benaglio afslørede også, at følelserne havde fået frit løb i omklædningsrummet. Det ændrer dog ikke på, at fiaskoen nu hænger som en tung skygge over Wolfsburg, hvor de danske spillere samt klubbens tidligere danske sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen har været udsat for kritik. Allerede nu spekuleres der i fremtiden for Christian Eriksen, der stadig har kontrakt med klubben i et år. Eriksen, der gerne vil fortsætte på landsholdet, må formodes at afsøge andre muligheder end 2. Bundesligaen.

Wolfsburgs katastrofale sæson med dansk aftryk: Danske spillere forlader klubbenB.T.s sportsredaktør Lasse Vøge mener, at Wolfsburgs katastrofale sæson har et kæmpe dansk aftryk. Wolfsburgs danske spillere, som alle skal lede efter nye klubber, efter en sæson med truppen sat sammen af Peter 'PC' Christiansen, der blev fyret undervejs. Wolfsburgs nye virkelighed betyder et farvel fra Superligaen, og spørger man Lasse Vøge, betyder Wolfsburgs nye virkelighed et farvel fra Superligaen. Jonas Wind, Adam Daghim og Jesper Lindstrøm fik også spilminutter i opgøret, men Joakim Mæhle fik rødt kort efter kun 14 minutter.

