Wolfsburg rykker ned: Kamil Grabara får svar på tre år gammel hån

Efter en katastrofal sæson er VfL Wolfsburg officielt rykket ned i 2. Bundesliga. Den tidligere FCK-målmand Kamil Grabara, der tidligere hånede danske fans, bliver nu mødt med hån på sociale medier. Også Joakim Mæhle er i fokus efter sit røde kort.

Tre år efter sin hån får den tidligere FCK -målmand Kamil Grabara nu svar på tiltalte. Katastrofen er total for VfL Wolfsburg , der efter en rædselssæson officielt rykker ned i den næstbedste tyske række, 2.

Bundesliga. Nedrykningen blev en realitet efter en skuffende sæson, hvor holdet sjældent leverede varen, og de danske fans har især haft et horn i siden på den polske målmand. Knap havde slutfløjtet lydt i den afgørende kamp, før hævnen ramte Grabara med fuld kraft. På sociale medier vælter det ind med hånende kommentarer: 'God tur i 2.

Bundesliga, din rotte', skriver en bruger, mens en anden følger op: 'Kan du have det ligesom du ser ud, dernede i 2. Bundesliga?

' Vreden bunder i Grabaras tid i Superligaen, hvor han som FCK-spiller aldrig var bleg for at sende giftige stikpiller mod rivaliserende fans - især dem fra Brøndby IF. Det er netop derfor, at fans nu er søgt tilbage til et tre år gammelt opslag på hans Instagram, hvor han efter en sejr postede teksten: 'Lets go, boys! Keep the faith!

' Også fra Aarhus lyder der skuffelse. 'FC loose, Wolfsburg relegate, AGF champions, nice trend', skriver en AGF-fan med henvisning til Grabaras tidligere arrogance. Men Grabara er ikke den eneste dansker i Wolfsburg, der mærker fansenes vrede. Hans holdkammerat Joakim Mæhle er i øjeblikket offer for en endnu grovere hetz med direkte trusler efter sit skæbnesvangre røde kort i den afgørende kamp mod Mainz.

Mæhle fik direkte rødt efter en hård tackling, og dommeren viste ham kortet uden tøven. Episoden har udløst en bølge af hadbeskeder mod den danske landsholdsspiller, der nu overvejer at anmelde truslerne til politiet. Wolfsburgs nedrykning er en af de største overraskelser i tysk fodbold i år.

Holdet, der for få år siden spillede med i toppen af Bundesligaen og deltog i Champions League, har gennem en forfærdelig sæson kun vundet fem kampe og har nu 27 point efter 34 runder. Træneren, Niko Kovac, måtte forlade posten midtvejs, men det hjalp ikke. Danskerne i truppen, udover Grabara og Mæhle, tæller også Jonas Wind og Yussuf Poulsen (skade), men de har kæmpet forgæves. For Grabara, der kom til Wolfsburg fra FCK i 2022, er nedrykningen et personligt nederlag.

Han havde håbet at etablere sig som en af de bedste målmænd i ligaen, men i stedet må han nu forberede sig på en tur i 2. Bundesliga. Spørgsmålet er, om han bliver i klubben eller søger væk. Flere klubber i Tyskland og udlandet har vist interesse, men hans kontrakt løber til 2025.

I mellemtiden nyder de danske fans godt af hans ulykke. Særligt Brøndby-fans har været aktive på sociale medier, hvor de deler memes og kommentarer om Grabaras nedtur.

'Karma is a bitch', skriver en bruger. Men der er også dem, der forsøger at vise lidt medfølelse.

'Det er trist at se en spiller opleve sådan en nedtur, men man skal ikke håne andre', skriver en mere neutral kommentator. Uanset hvad, er Wolfsburgs nedrykning en historie, der vil blive husket i dansk fodbold i lang tid. Det er en påmindelse om, at fodboldverdenen kan være nådesløs, og at man skal passe på med at sende for mange stikpiller, for de kommer ofte tilbage og bider en i halen





