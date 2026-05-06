Winny Gade blev bidt af en slange i Almindsø – men var det en snog eller en hugorm?

En kvinde blev overrasket af et slangebid under en badetur i Almindsø. Hun tror, det var en snog, men naturvejlederen mener, det var en hugorm. Læs hele historien her.

Det var en helt almindelig badetur i Almindsø ved Silkeborg, da Winny Gade i fredags valgte at tage et frisk dyk. Men hvad der skulle have været en afslappende svømmetur, endte med at blive en oplevelse, hun ikke vil glemme i nær fremtid.

Pludselig bemærkede hun et slangehoved, der svævede lige ved siden af hende i vandet. Hun skyndte sig at svømme væk, men da hun kom op af vandet, opdagede hun to tydelige bidmærker på sin arm. Hun var blevet bidt af en slange, og selvom hun ikke mærkede noget umiddelbart, var det en oplevelse, der satte hende i tanke. Winny Gade er overbevist om, at det var en snog, der havde bidt hende.

Hun beskrev slangen som havende gule pletter, hvilket er et kendetegn for denne slangesort. Hun kontaktede naturvejleder Jan Kjærgaard på Facebook, hvor hun delte et billede af sit bid. Naturvejlederen er dog ikke enig i, at det var en snog. Ifølge ham ligner bidmærkerne mere et hugormebid, og han forklarer, at det sandsynligvis var et tørbid, hvor slangen ikke brugte gift.

Winny Gade har ikke haft nogen ubehagelige symptomer efter biddet, hvilket understøtter teorien om et tørbid. Naturvejlederen forklarer, at hugormen kan bide uden at sprøjte gift, hvis den føler sig truet. Winny Gade er stadigvæk i tvivl om, hvilken slange der bidt hende, men uanset hvad, så har hun ikke tænkt sig at stoppe med at bade i Almindsø. Hun har badet i søen i 25 år uden at møde slanger, og dette eneste hændelse skal ikke afskrække hende.

Jan Kjærgaard understreger også, at risikoen for at blive bidt af en slange i søen er minimal, og at man roligt kan fortsætte med at bade der





