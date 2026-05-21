Windmills in Danish Waters: State Offers Incentives for Offshore Wind Energy

The Danish government has once again sparked interest among companies to install wind turbines in the country's territorial waters. Several companies have offered to install offshore wind turbines in two new areas in the Danish waters, after the state had the areas designated as new offshore wind energy parks in the bidding process. This development indicates that Denmark will once again be installing offshore wind turbines in its waters, following a flawed bidding process in the end of 2024, and increased costs for the industry led the government to offer a total of 55.2 billion Danish kroner (approximately 7.5 billion Euros) distributed over three offshore wind energy parks. The state guarantees a fixed price for the electricity produced over 20 years, which is determined through a bidding process where developers compete for the lowest price per possible produced kilowatt-hour. If the market price is lower than the agreed price, the developer is compensated by the state. If the market price is higher, the developer has to pay the difference to the state. This model aims to share the risks between the state and the developer, ensuring a stable and predictable income for the offshore wind energy park. The new bidding process uses a calculated capacity instead of the actual amount of electricity produced, to prevent developers from producing electricity when there is a high demand, leading to negative or low market prices.

Et tilskud på op til 55 mia. kr. har igen vakt selskabers interesse for at stille vindmøller op i dansk farvand. Flere selskaber har tilbudt at opstille havvindmøller i to nye områder i de danske farvande, efter staten siden efteråret har haft områderne til nye havvindmølleparker i udbud.

Dermed er der igen udsigt til, at der skal opstilles havvindmøller i dansk farvand efter et fejlslagent udbud i slutningen af 2024, og øgede omkostninger for branchen fik staten til at tilbyde i alt 55,2 mia. kr. fordelt på tre havvindmølleparker. Det er endnu ikke oplyst fra styrelsen, hvilke selskaber der har budt, hvor mange selskaber der har vist interesse, eller hvilken pris der er budt med. I havvindudbuddet tilbyder selskaber at levere el til nettet til en aftalt pris.

Statsstøtten på i alt 55,2 mia. kr. inklusive moms er fordelt på tre projekter. De er afsat for at supplere den afregningspris, som selskaberne kan få for el på det frie marked. Contract for Difference, eller CfD, er en særlig støttemodel, som nu bl.a. er indført i Polen, Storbritannien, Nederlandene og Danmark. På dansk omtales det også som en ‘differencekontrakt’.

Staten garanterer en afregningspris på elproduktionen over 20 år. Afregningsprisen fastsættes gennem havvindudbud, hvor udviklere konkurrerer om den laveste pris pr. mulig produceret kilowatt-time. Hvis strømprisen, når parken er opført, er lavere end den aftalte pris, kompenseres udvikleren af staten. Hvis strømprisen er højere, skal udvikleren omvendt betale differencen til staten.

Dermed afhænger støtten af udviklingen i elmarkedet. Modellen deler risikoen mellem staten og udvikleren, der er sikret en fast, forudsigelig indtægt fra havvindparken. Det nye udbud benytter for første gang i verden ikke den faktiske mængde leveret energi, men et beregnet tal for kapaciteten, når støtten skal beregnes. Det skal sikre, at en ny havvindmøllepark ikke har incitament til at levere el, når der er for stort udbud og dermed negative eller meget lave elpriser.

‘Modellen betyder, at staten garanterer havvindsproducenterne en fast pris for deres strøm med et netto-udbetalingsloft på henholdsvis 15,7 milliarder kroner for Nordsøen Midt og 21,9 milliarder kroner for Hesselø,’ skriver Energistyrelsen om beløbene. Nyheden bliver positivt modtaget i blandt andet Green Power Denmark, Forsikring og Pension og Dansk Industri, hvor man navnlig glæder sig over de nye vilkår for de bydende selskaber.

Udover milliardbeløbene er der blandt andet udsigt til mindre bod, hvis vindmøllerne ikke står klar til tiden i 2032.

‘Det er rigtig positivt for den grønne omstilling, at vi fortsat ser interesse for havvind i Danmark. Det understreger, hvor afgørende stabile og attraktive rammevilkår er,’ siger Troels Ranis, direktør i DI Energi ifølge en pressemeddelelse.

‘Vi skal holde fast i momentum og sikre en stabil, langsigtet udbygning af havvind – både i Danmark og i Europa,’ fortsætter han. Udbuddet er det første siden et stort opslået udbud fejlede i slutningen af 2024. Her valgte ingen selskaber at byde på at opføre havvindmølleparker i de i alt seks havområder, som staten havde tilbudt, blandt andet på baggrund af stigende omkostninger for branchen.

Dengang foregik udbuddet med en forventning om, at selskaber ville betale såkaldt koncession til statskassen for tilladelsen til at opføre vindmøller i områderne. Den model blev til efter politisk ønske efter udbuddet af Thor-havvindmølleparken gav en betaling på 2,8 mia. kr. Børsen har været i kontakt med en række energiudviklere. Ingen vil bekræfte, at de deltager i udbuddet.

Andel oplyser i en mail, at selskabet ikke byder, da det ikke flugter med ny strategi. Det har Andel også oplyst i årsregnskabet 1. maj. Ørsted oplyser i en sms: ‘Som følge af virksomhedens politik oplyser Ørsted ikke om vores engagement i igangværende udbud. ’ Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, skriver i en mail, at de ikke kommenterer på udbuddet.

RWE skriver i en mail: ‘Danmark er et attraktivt marked, og vi er stolte af at opføre landets største havvindmøllepark, Thor. Vi vil ikke kommentere, om RWE har afgivet et bud i de igangværende danske havvindmølleudbud. De danske myndigheder vil offentliggøre resultatet af udbuddene senere. ’ Selskabernes bud er bindende i otte måneder, og Energistyrelsen forventer senest at kunne afslutte udbuddet i januar 2027.

Det fik Energistyrelsen til at gå i dialog med selskaberne og konkludere, at det var nødvendigt med statsstøtte fremover – en konklusion, der har medført et samlet budget for 52,4 mia. kr. for de tre havvindmølleparker, der blev vedtaget udbud for i en politisk aftale sidste år. Det drejer sig om de to områder Nordsøen Midt og Hesselø, hvor udbuddet lyder på havvindmølleparker med en kapacitet på hhv. 1 GW og 0,8 GW.

Om to år er der budfrist på en tredje havvindmøllepark i Nordsøen – også planlagt til 1 GW. Til sammenligning er der i dag 17 etablerede havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 2,6 GW





borsendk / 🏆 28. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Offshore Wind Energy Wind Turbines Danish Waters State Incentives Contract For Difference Fixed Price For Electricity Risk Sharing Stable And Predictable Income

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Major changes in Danish hockey and footballThe Danish hockey union is making major changes to their coaching structure, with the full-time coach position being abolished. The next coach will be hired in a part-time position and will take charge of the team in the upcoming November and February matches and during the period leading up to the upcoming World Cup.

Read more »

Danish news headlines for December 7, 2021Explains that the weather forecast is uncertain due to precipitation and cloudy skies. Provides details on events, observers, residents, and administrative news.

Read more »

Jakob Ellemann-Jensen's Book on Danish Politics: Insights on Former Leader and Current NegotiationsFormer Venstre leader Jakob Ellemann-Jensen releases a book about his political career and the ongoing negotiations. He shares his thoughts on Troels Lund Poulsen, the current chairman of opposition.

Read more »

Key News in DanishDet er her, hvor du kan finde de vigtigste nyheder, historier og begivenheder i dagens højdepunkt. Læg mærke til hvordan Louise Birkholm Pavleka har valgt at arbejde igen, efter at have været på genoptagelse efter et heftigt forløb.

Read more »