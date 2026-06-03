Wim Wenders trækker 'Forkert bevægelse' tilbage efter Nastassja Kinski's kritik

Den tyske regissør Wim Wenders har truffet beslutning om at trække sin prisvindende film 'Forkert bevægelse' fra 1975 tilbage efter langvarig kritik fra skuespilleren Nastassja Kinski, der som 13-årig blev medvirkende i en kontroversiel scene. Wenders undskylder for ikke at have beskyttet hende tilstrækkeligt og instruerer alle distributører om at fjerne filmen.

I årevis har skuespilleren Nastassja Kinski kæmpet for at få fjernet en filmscene fra den tyske klassiker 'Forkert bevægelse' fra 1975, en scene som nu har fået den anerkendte regissør Wim Wenders til at trække filmen tilbage.

Onsdag annoncerede Wenders, at han trækker filmen tilbage fra alle former for distribution og visning. I en længere udtalelse på sin hjemmeside erkender den 78-årige instruktør, at han som den eneste af de oprindelige ansvarlige, der stadig er i live, bør have beskyttet den daværende 13-årige Kinski bedre under optagelserne. Han undskylder til hende uden forbehold og erklærer, at beslutningen er blevet truffet efter de senere dagesDebat om, hvordan samfundet skal håndtere kontroversielt indhold fra filmhistorien.

Wenders instruerer streamingtjenester, tv-selskaber og distributører om at fjerne filmen fra deres biblioteker, og han ønsker en bred dialog med tyske filminstitutioner om filmens fremtid. Filmen vil kun blive gjort tilgængelig igen, hvis der opnås gensidig enighed med Kinski, som hidtil ikke har kommenteret selve tilbagetrækningen. Scenen, der har været gennemgående kritiseret, viser en topløs Kinski på en seng, hvor hun får et slag af den mandlige hovedrolleindehaver, som siden kryber ned i sengen til hende.

Kinski harGentagne gange udtalt, at hun følte sig ubeskyttet under optagelserne, og hun har tidligere ønsket filmen trukket tilbage sammen med en erstatning, idet hun påpegede, at hun allerede som barn indså, at det ikke var rigtigt. Selvom de to senere har samarbejdet i prisvindende film som 'Paris, Texas' og 'Himlen over Berlin' i 1980'erne, har konflikten om den oprindelige optagelse været et konstant punkt.

Wenders' ærespris i Berlin i sidste uge, hvor han stillede et retorisk spørgsmål om, hvorvidt det er passende at ændre på historiske filmværker, viser den komplekse balance mellem kunstnerisk arv og etiske overvejelser. Den næsten 50 år gamle film, der historisk set er set som et mesterværk af den nye tyske film, kommer nu til at stå i centrum for en bred diskussion om, hvordan vi forholder os til vores kulturelle arv, når den indeholder elementer, der i dag anses for uacceptable.

Denne beslutning markerer et potentielt vendepunkt for, hvordan filmselskaber og institutioner kan håndtere ældre værker, der er blevet problematiske i nutidens perspektiv





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