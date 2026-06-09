Wilhelm Conrad Röntgen opdagede X-strålen

Den tyske fysiker Wilhelm Conrad Röntgen opdagede en mystisk, usynlig stråle, som let kunne passere gennem den menneskelige krops bløddele, men blev bremset af knoglerne. Han kaldte den nye stråle for 'X'. I januar det følgende år offentliggjorde han sine opsigtsvækkende resultater, og de gik øjeblikkeligt verden rundt. Det var klart, at den medicinske videnskab var ændret for altid.

Den 8. november 1895 opdagede den tyske fysiker Wilhelm Conrad Röntgen en mystisk, usynlig stråle, som let kunne passere gennem den menneskelige krops bløddele, men blev bremset af knoglerne.

Han kaldte den nye stråle for 'X'. I januar det følgende år offentliggjorde han sine opsigtsvækkende resultater, og de gik øjeblikkeligt verden rundt. Det var klart, at den medicinske videnskab var ændret for altid. (f. 1968) bringer Det Fjerne Østen nærmere som Weekendavisens Asienkorrespondent.

Ph.d. i Kina-studier og cand.mag. i samfundsfag og russisk. Taler og læser kinesisk og japansk. Har som journalist i Østasien bl.a. for AFP, Bloomberg og Financial Times i de seneste 30 år rapporteret fra samtlige kinesiske provinser og alle regionens lande, inklusive Nordkorea. Forfatter til ni bøger udgivet på dansk, engelsk, kinesisk og rumænsk, herunder New York Times-bestselleren Shanghai 1937: Stalingrad on the Yangtze og senest Grønland i krig: Spillet om Arktis 1939-45.

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Wilhelm Conrad Röntgen X-Strålen Medicin Videnskab Opdagelse

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