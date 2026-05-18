Why Are People Obsessed with Optimizing Their Appearance?

The article explores the reasons behind the growing trend of people seeking to optimize their appearance, including the impact of social media and the commercialization of beauty treatments.

Journalistpraktikant på Videnskab.dk's skriftlige afdeling. Jeg har en bachelor i journalistik og kommunikation, og er i gang med en kandidat i samme fagkombination. I en usikker tid vender flere unge blikket mod spejlet og mod tjenester, der lover kontrol over udseendet.

Medicinhistoriker kalder udviklingen for en »glidebane.

« På sociale medier bliver ansigtet og kroppen i stigende grad behandlet som et projekt, der kan måles, vurderes og optimeres. Nogle følger trends som ‘clean girl aesthetics’, mens andre laver tungeøvelser - såkaldt mewing - for at få en skapere kæbelinje. En internetkultur, der startede i mørke afkroge af nettet, og hvor nogle i dag går så vidt som at dyrke ‘bone-smashing’, hvor de slår sig selv i ansigtet i jagten på det arketypiske ‘alfahan’-look.

Det er forskellige udtryk for en kultur, der i dag er blevet mainstream og hvor generationer lærer at se kroppen som et ufærdigt projekt. Noget, der konstant kan måles, vurderes og forbedres. For 150 dollars om året lover onlinetjenesten at analysere dit ansigt, holde det op mod tusindvis af videnskabelige studier og give dig den ultimative plan for dit livs glow-up.

I en kommende artikel dykker Videnskab.dk ned i resultatet og i de etiske spørgsmål, der opstår, når usikkerhed bliver noget, man kan tjene penge på. Men i denne artikel dykker jeg ned i spørgsmålet: Hvorfor er det blevet så vigtigt at optimere sig selv og sit ansigt? Hvad sker der, når dit ansigt bliver analyseret ned til mindste detalje? Journalist Mathilde Kondrup Rasmussen tester det på egen krop i Videnskab.dk's næste artikel. (Illustration: Mathilde Kondrup Rasmussen/Ida Scharla Løjmand/Canva





