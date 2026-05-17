WHO erklærer udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret et udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Der er opstået bekymring over den stigende tendens i indberetningen af mistænkte smittetilfælde baseret på symptomer og klynger af dødsfald i hele Ituri-provinsen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer et udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Der blev lørdag otte bekræftede smittetilfælde i provinsen Ituri i DR Congo, 246 formodede smittetilfælde, og sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet.

I Uganda var der ifølge organisationen fredag og lørdag to bekræftede smittetilfælde, hvoraf en person er død. Begge de smittede havde for nyligt besøgt Ituri i DR Congo. I provinsen Ituri har man indtil videre testet 13 personer i forskellige områder, og otte af dem blev testet positive for ebola-varianten





