WHO erklærer ebola-udbrud i DR Congo og Uganda som en international sundhedskrise

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer et udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Ombudsvisebror Ombudiwana fra WHO siger, at udbruddet af ebola af Bundibugyo-varianten ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation og advarer om en "meget høj dødelighed" i DR Congos sundhedsministerium lørdag. En mand ankommer lørdag i ambulance til et hospital i Bunia i provinsen Ituri, hvor der er et bekræftet udbrud af ebola-varianten Bundibugyo.WHO's erklæring om en offentlig sundhedskrise af international betydning forkortes PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer et udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Ombudiwana Ombudiwana fra WHO siger, at udbruddet af ebola af Bundibugyo-varianten ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation. Der var lørdag otte bekræftede smittetilfælde i provinsen Ituri i DR Congo, 246 formodede smittetilfælde, mens sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet. I Uganda var der ifølge organisationen fredag og lørdag to bekræftede smittetilfælde.

Oktober 2019 blev en person desuden testet positiv for ebola i DR Congos hovedstad, Kinshasa. Provinsen Ituri har indtil videre testet 13 personer i forskellige områder. Otte af dem blev testet positive for ebola-varianten. DR Congos sundhedsminister advarede lørdag om, at ebola-varianten har en "meget høj dødelighed"





