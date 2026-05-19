Weibel Scientific to stop radar testing and remove test center in Hørsholm under threat of police complaint

Hørsholm Kommune has issued a 14-day ultimatum for Weibel Scientific to stop radar testing on an off-grid property and remove their test center in the municipality, with a six-month deadline for full removal if they do not comply.

Nu kræver Hørsholm Kommune , at forsvarsvirksomheden Weibel Scientific inden for de næste 14 dage stopper med at teste radarer på en ejendom ude på landet i Hørsholm.

Kommunen kræver også med en frist på seks måneder, at forsvarsgiganten helt fjerner det testcenter, de har i Hørsholm, da det ligger i en landzone, og derfor kræves der en særlig tilladelse, hvis man vil opføre konstruktioner og bygninger. Den tilladelse har Weibel ikke. Det er Hørsholm Kommunes forventning, at Weibel vil tage påbuddet til efterretning.

Gør de ikke det, vil de skride til en politianmeldelse.til at bruge en ny omdiskuteret lov, så Weibel kan få lov til at bruge testcentret. Noget, som dog aldrig blev fulgt til dørs. Men Weibel har i forbindelse med at kommunen advarede dem om at give et påbud, opfordret til at man venter på en afgørelse fra Forsvarsministeriet om brugen af den nye omdiskuterede lov, inden man gav et påbud. Det fremgår også af aktindsigten.

Derudover skriver Weibel, at adgang til faciliteterne på testcenteret i Hørsholm er en forudsætning for at kunne levere det udstyr, som Danmark, NATO og de allierede efterspørger





