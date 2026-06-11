Weibel Scientific politianmeldt for ulovlig drift af testcenter i Hørsholm

Hørsholm Kommune har politianmeldt landets tredjestørste forsvarsvirksomhed, Weibel Scientific, efter at virksomheden har ignoreret et påbud om at lukke et ulovligt testcenter i en landzone.

Den prominente danske forsvarsvirksomhed Weibel Scientific , som rangerer som landets tredjestørste aktør inden for forsvarssektoren, befinder sig nu i en omfattende juridisk konflikt med de lokale myndigheder.

Sagen drejer sig om et testcenter beliggende i et naturskønt område i Hørsholm Kommune, hvor virksomheden i adskillige årtier har udført tekniske test af radarudstyr. Problemet er imidlertid, at dette anlæg er blevet vurderet som ulovligt, da det er placeret i en landzone, hvor der gælder meget strenge regler for opførelse af bygninger og konstruktioner. For at operere lovligt i sådanne områder kræves der en særlig landzonetilladelse, hvilket Weibel Scientific ikke besidder, trods centrets mangeårige eksistens i området.

Konflikten mellem virksomheden og Hørsholm Kommune er eskaleret over tid. Tidligere har kommunen forsøgt at få bugt med de ulovlige dele af testcenteret gennem administrative anmeldelser, men situationen nåede et kritisk punkt i maj måned. Her udstedte kommunen et formelt påbud til Weibel Scientific, som krævede, at alle aktiviteter på det omstridte område skulle ophøre inden for fjorten dage. Derudover blev virksomheden pålagt at fjerne hele testcenteret og genoprette naturen inden for en tidsramme på seks måneder.

På trods af denne klare besked konkluderede kommunen i starten af juni, at aktiviteterne fortsatte ufortrødent. Dette direkte brud på det administrative påbud har ført til, at kommunen nu har valgt at politianmeldt virksomheden for at sikre, at lovgivningen bliver overholdt og at naturen beskyttes. Sagen har vakt stor opsigt og indignation blandt de lokale beboere, som bor i nærheden af testcenteret. Naboerne har gentagne gange klaget til kommunen over de gener, som radar-testene medfører i hverdagen.

De peger især på betydelige støjgener og en generel forringelse af den lokale natur, som de mener bliver ødelagt af de ulovlige installationer. Der hersker en udbredt frustration blandt de berørte borgere, som føler, at håndhævelsen af reglerne er alt for langsom og ineffektiv.

Kritikere af processen påpeger, at en politianmeldelse i sig selv ikke stopper den igangværende drift her og nu, og at virksomheden reelt kan fortsætte sine aktiviteter, mens den juridiske proces trækker ud i langdrag, hvilket skaber en følelse af afmagt over for en økonomisk og politisk stærk aktør. Som en modreaktion på kommunens pres har Weibel Scientific søgt en vej udenom de lokale planlovsregler via statslige instanser.

I efteråret indsendte virksomheden en ansøgning til Forsvarsministeriet med ønsket om at få testcenteret lovliggjort med tilbagevirkende kraft. Denne anmodning læner sig op ad en kontroversiel lovbestemmelse, der giver forsvarsministeren beføjelse til at se bort fra gældende lovgivning, såfremt det vurderes at tjene et væsentligt forsvarsformål.

Det er denne særregel, der nu skaber spændinger mellem den lokale forvaltning i Hørsholm og den nationale sikkerhedsstrategi, da det potentielt kan give forsvarsvirksomheder et fripas til at ignorere miljø- og zonelove, hvis staten vurderer, at det er nødvendigt for landets sikkerhed. Lige nu befinder sagen sig i et juridisk vakuum, mens alle involverede parter venter på en afgørelse fra det centrale niveau.

Forsvarsministeriet har i en henvendelse til DR oplyst, at man forventer at have truffet en beslutning inden udgangen af august i år. Dette betyder i praksis, at politiet sandsynligvis ikke vil foretage sig yderligere skridt eller gribe ind over for driften, før ministeriets svar foreligger. For naboerne og Hørsholm Kommune betyder det, at Weibel Scientific kan fortsætte deres drift uhindret i mellemtiden.

Sagen rejser principielle spørgsmål om, hvorvidt hensynet til nationalt forsvar skal vægte tungere end lokal lovgivning og beskyttelse af naturen, og hvor grænsen går for, hvad en privat virksomhed kan tillade sig i navnet på statens sikkerhedsinteresser





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Weibel Scientific Hørsholm Kommune Forsvarsindustri Landzonetilladelse Politianmeldelse

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