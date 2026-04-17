Weekendvejret: Fra morgentåge til solchancer og milde temperaturer

Weekendens vejrudsigt byder på skiftende skyforhold, lokale tågebanker, solchancer især østpå og milde temperaturer. Lørdag bringer en blanding af sol og potentielle byger, mens et regnvejr nærmer sig fra vest. Søndagen byder på mere skyer og vind.

Weekendens vejr byder på en blanding af skyer og milde temperaturer, men der er lokale variationer at være opmærksom på. Morgentimerne kan lokalt være præget af tæt tåge , hvilket kan reducere sigtbarheden betydeligt. For dem, der skal ud i morgentrafikken, anbefales det at planlægge ekstra tid og køre forsigtigt. I løbet af formiddagen forventes skyerne at trække sig tilbage de fleste steder, og der åbnes op for mere sol. Dog vil solchancerne være ujævnt fordelt.

Øst for Storebælt ser det ud til, at skyerne letter mest, hvilket giver mulighed for en del sol. I den vestlige del af landet forventes skyerne at være mere vedholdende, og her må man nøjes med begrænset solskin. Temperaturmæssigt vil det generelt være mildt med temperaturer, der mange steder vil ligge mellem 10 og 15 grader. Dog skal man være opmærksom på, at især ved de østvendte kyster kan temperaturen forblive lavere, hvor den sjældent overstiger 7-8 grader. Lørdagen starter med en smule sol flere steder, men der er også risiko for enkelte lokale småbyger. Omkring middagstid nærmer et nyt skyområde med regn sig fra vest. Dette vejrsystem forventes at bevæge sig ind over Jylland og nå hovedstadsområdet inden aften. Kun Bornholm ser ud til at slippe for regnen. Til gengæld strømmer der ny varm luft op over landet, hvilket giver gode muligheder for, at den sydlige del af Jylland kan opleve årets hidtil varmeste dag. Søndagen tegner sig til at blive mere ustadig med mange skyer og lejlighedsvis lidt regn. Selvom skyerne dominerer, kan der dog glimtvist dukke sol op. Der forventes også en stigning i vinden, og temperaturen vil falde en smule. De højeste temperaturer vil sandsynligvis ligge omkring 11 grader. Generelt opfordres borgerne til at holde sig opdaterede med de seneste vejrmeldinger, da der kan forekomme ændringer i prognosen. Forberedelse på skiftende vejrforhold vil være nøglen til en god weekend. Fugtige forhold kan vedvare visse steder, især i de nordlige og vestlige egne. Bilister bør fortsat udvise forsigtighed ved dårlig sigtbarhed, især tidligt på dagen og i de områder, hvor tågen forventes at være mest intens. Den samlede vejrudsigt for weekenden peger på en overgang fra potentielt diset morgenvejr til mere solrige perioder i løbet af dagen, efterfulgt af en potentiel nedbørsfront lørdag og mere vindfulde, køligere forhold søndag. Det er derfor en god idé at pakke både solcreme, paraply og en vindjakke





