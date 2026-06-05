Weekendquizzen fejrer Fars Dag og Grundlovsdag med farerelaterede temaer

En ny udgave af Weekendquizzen udforsker faderinstinkter i dyreriget og hos mennesker, kombinerer videnskabelig viden med logisk tænkning og tilbyder supplerende videoer fra eksperter på DKU og Stanford.

Weekendquizzen fejrer både Fars Dag og Grundlovsdag med en særlig udgave, der sætter farens roller i både dyreriget og den menneskelige kultur under lupen. Quizzen, som udkommer hver fredag klokken tolv på Videnskab.dk, indeholder ti spørgsmål fordelt på fem videnskabelige fagområder: Krop og sundhed, Rummet, Kultur og samfund, Naturvidenskab samt Teknologi.

Denne uges tema fokuserer på faderinstinkter og paternal adfærd, både hos andre arter og hos mennesker, og giver deltagerne mulighed for at teste deres viden om alt fra klovn fiskens opdragelsespraksis til faderens historiske rolle i menneskelige samfund. Spørgsmålene er sammensat på baggrund af artikler fra Videnskab.dk, så læseren kan dykke ned i de oprindelige kilder for at udvide sin forståelse. Eksempelvis undersøges, om de farverige faderpræg i film som "Find Nemo" afspejler virkelige mønstre i fiskebestandens opdragelsesstrategier.

En anden opgave kaster lys over, hvorvidt menneskeaber viser en systematisk tendens til at beskytte og pleje deres unger, og hvilke evolutionære fordele dette kan give. Quizzen kombinerer paratviden med logisk deduktion, så både eksperter og nysgerrige nybegyndere kan deltage. For at deltage skal man tilmelde sig via en bekræftelsesmail, som kan ende i spamfilteret, så det er vigtigt at tjekke sin indbakke.

Når tilmeldingen er bekræftet, får man hver uge et nyt sæt af ti spørgsmål, som kan løses med både faglig viden og sunde dømmekraft. Ud over selve quizzen tilbyder Videnskab.dk også supplerende videoer på deres YouTube-kanal, hvor eksperter såsom Ph. D.-adjunkten fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet og forskningsassistenten fra Stanford Universitet giver dybdegående forklaringer på de stillede spørgsmål. På den måde får quizdeltagerne en interaktiv læringsoplevelse, der både er underholdende og videnskabeligt solid.

Quizzen er en del af Videnskab.dk's større mission om at formidle videnskab til et bredt publikum gennem let tilgængelige formater. Hver uge publiceres en ny udgave, men temaquizzer som denne, der tager udgangspunkt i aktuelle højtider og samfundsmæssige temaer, giver en ekstra dimension af relevans og engagement.

Ved at kombinere fakta fra aktuelle forskningsartikler med humor og konkurrencedygtighed, skaber Weekendquizzen en platform, hvor læring bliver til en leg, og hvor læsere kan udvide deres horisont på tværs af flere videnskabelige discipliner





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Fars Dag Grundlovsdag Paratviden Quiz Paternalisme

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