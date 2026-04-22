VVS-mand trodser kørekort-tab: Cykler til opgaver med trailer på slæb

Efter at have mistet sit kørekort har VVS-installatør Rico Nygaard fra Thyholm fundet en kreativ løsning. Han cykler nu til sine kunder med værktøjet i en gammel børnecykeltrailer.

For Rico Nygaard, der er selvstændig VVS -installatør i Thyholm , starter dagen længe før solen står op. Mens de fleste stadig ligger under dynen, er han allerede i fuld gang med sin morgenrutine, der involverer et iskoldt bad efterfulgt af hård træning i sit private fitnessrum. Denne disciplin er fundamentet for hans hverdag, der lige nu skiller sig markant ud fra de fleste andre håndværker es.

Da han har måttet aflevere sit kørekort, er den vante firmabil skiftet ud med en elcykel, der nu agerer mobilt værksted. Selvom situationen opstod af nød, har Rico Nygaard valgt at gribe udfordringen med en beundringsværdig positiv indstilling. Han forklarer, at det for ham ikke bare er transport, men også en kærkommen form for motion, der giver ham overskud til resten af arbejdsdagen. Selvom det måske lyder som en stor omvæltning, tager han det med et smil og betragter det som en mulighed for at leve mere bæredygtigt, selvom omstændighederne ikke var planlagte. Logistikken bag et VVS-firma på to hjul kræver naturligvis en del nytænkning. Uden pladsen i en varevogn har Rico Nygaard været kreativ og taget en gammel cykeltrailer i brug til sine værktøjer. Her ligger alt fra boremaskiner og slanger til diverse fittings, som han får brug for i løbet af en arbejdsdag. De større materialer, han skal anvende hos kunderne, får han leveret direkte til adressen, hvilket gør det muligt at udføre professionelt arbejde uden at have et fuldt lager med på ryggen. En nylig tur til en renoveringsopgave i Fabjerg, der ligger omkring 20 kilometer fra bopælen, understreger den dedikation, han lægger for dagen. Efter cirka 45 minutters cykling ankommer han til kunden, klar til at løse opgaverne, uanset om det kræver utraditionelle metoder eller ekstra kreativitet i værktøjsvalget. Trods det gode humør og den friske luft erkender Rico Nygaard, at den alternative transportform også har sine bagsider. Det er sjældent en dans på roser, når de danske vejrforhold viser sig fra sin dårligste side med piskende regn og modvind. Alligevel nægter han at lade sig slå ud af kurs. Hans filosofi er klar: Hvis ikke man kan bevare det gode humør, kan man lige så godt lade værktøjet ligge. Det er denne indstilling, der gør ham i stand til at håndtere udfordringerne ved at være en moderne håndværker uden bil. Selvom han forventer, at han på et tidspunkt vender tilbage til at køre i firmabil, udelukker han ikke, at elcyklen kan få en blivende plads i hans hverdag. Tiden vil vise, om kombinationen af cykel og VVS-arbejde er en model, han vil fastholde, men for nu er Rico Nygaard et levende bevis på, at man med den rette indstilling kan overvinde næsten enhver udfordring, uanset om man kører på fire eller to hjul





