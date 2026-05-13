Voldtægtsfængslede mand fra Vordingborg Kommune fik to års og seks måneders fængsel i Odense

En mand fra Vordingborg Kommune blev idømt to års og seks måneders fængsel i Retten i Odense for at have forsøgt at voldtage en kvinde på Hotel Odeon iOdense og senere udsat hende for voldtægt og andre seksuelle overgreb. Politiet fandt billeder og video af overgrebene, som manden havde optaget uden kvindens samtykke.

En mand fra Vordingborg Kommune blev idømt to års og seks måneders fængsel i Retten i Odense for blandt andet voldtægt , forsøg på voldtægt og besiddelse af euforiserende stoffer .

På Hotel Odeon i Odense i november 2025 forsøgte manden at voldtage en 40-årig kvinde, efter at han uden hendes viden havde puttet såvomidlet Zopiclon ned i en øl. Ved samme lejlighed udstedte Retten i Odense manden for at have udsat kvinden for voldtægt og andre seksuelle overgreb i oktober 2025, da hun sov eller var ude af stand til at handle imod på grund af træthed eller stærk beruselse.

Politiet fandt billeder og video af overgrebene, som manden havde optaget uden kvindens samtykke på hotelværelset, hvor kvinden var bedøvet. Akklager ved Fyns Politi Simone Dupont Hansen mener, at Retten i Odense har truffet et rigtig sag. Hun roserpersonalet på hotellet for at tage affære. Denne sag er et godt eksempel, på, hvor vigtigt det er at reagere, når man observerer noget, man tænker er forkert.

Hvis det ikke havde været for hotellets portier, der valgte at kontakte politiet, så havde retsforholdet nok aldrig været opdaget





