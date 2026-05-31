Voldsomme uroligheder efter PSG-sejr: 416 tilbageholdt

Efter Paris Saint-Germains sejr i Champions League opstod der voldsomme optøjer i flere franske byer. Politiet tilbageholdt 416 personer, og syv betjente blev såret. Indenrigsministeren kaldte optøjerne totalt uacceptable.

Efter voldsomme uroligheder: Politiet tilbageholder 416 personer. En stor fejring efter Paris Saint-Germain s sejr i Champions League førte til voldsomme optøjer i gaderne i Frankrig.

Indenrigsminister Laurent Nunez oplyste, at politiet sadligt har tilbageholdt 416 personer. Nunez beskrev de voldsomme fejringer og optøjer som totalt uacceptable. Der var festlige forsamlinger ledsaget af en række optøjer, hvilket var i tråd med den situation, myndighederne havde forudset, ifølge ministeren. Omkring Champs-Élysées var der en række maskerede personer, der kastede genstande mod politiet, som reagerede med tåregas.

Syv betjente blev såret under urolighederne. I alt 22.000 betjente var på vagt på landsplan, hvoraf 8.000 var udstationeret i Paris. Seks biler og to forretninger led skade i løbet af aftenen. PSG's hjemmebane Parc des Princes dannede rammen om en storskærmsvisning for cirka 40.000 tilskuere, da finalen blev spillet i Budapest.

Uden for stadion samledes yderligere 4.000 til 5.000 mennesker, og 150 af dem forsøgte forgæves at bryde igennem politiets afspærring. Finalen blev spillet på Puskas Arena i Budapest, hvor PSG besejrede engelske Arsenal efter en straffesparkskonkurrence





