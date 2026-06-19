Voldsom konflikt mellem Nord- og Øst-Gruppen fortsætter: Fængsler rådes til ikke at løslade tilknyttede personer

Et notat fra Nationalt Sikkerhedscenter viser, at den voldelige konflikt mellem to grupper i Jylland fortsat er akut. Politiet har identificeret grupperne som Nord-Gruppen og Øst-Gruppen og påpeger risikoen for yderligere vold. Fængsler bør undlade prøveløsladelser af personer med tilknytning til konflikten.

Ifølge et notat fra Nationalt Sikkerhedscenter , NSK , er konflikten mellem to rivaliserende grupper, politiet kender som Nord-Gruppen og Øst-Gruppen , fortsat så intense, at Danmarks Fængsler bør undlade at prøveløslade personer med tætte bånd til enten af grupperne.

Notatet, dateret torsdag den 18. juni, beskriver en voldelig konfliktsituation, der var starter 17. maj, da flere brande tændtes i Ikast og der blev skudt med skarpt i Herning. NSK konkluderer, at begge grupper har udført voldshandlinger mod hinanden. Eksempelvis blev der i midten maj skudt gennem et vindue på en lejlighed i Brændgårdsparken i Herning, hvor beboeren ifølge politiet ikke havde nogen tilknytning til konflikten.

Politiet, under ledelse af politiinspektør Hans Roost i Midt- og Vestjyllands Politi, har oplyst, at der er trukket meget energi ud af konflikten, men understreger, at efterforskning fortsat er i gang og man er til stede for at forebygge yderligere vold. NSK peger på, at der er en fortsat risiko for nye voldelige hændelser som følge af denne rivalisering. I en anden nyhed, Karen og hendes gymnasieklasse stod med et problem, som byen løste for fire timer siden





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