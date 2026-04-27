Voldsom brand hærgede lagerbygning på Mors – bygningen ikke til at redde

Nordjyllands Beredskab har kæmpet i knap ti timer med en stor brand i en lagerbygning på Mors. Branden er under kontrol, men efterslukningsarbejdet fortsætter. Bygningen er udtjent efter branden.

En omfattende brand hærgede natten til mandag en lagerbygning i et industriområde på Mors , og Nordjyllands Beredskab kæmpede i knap ti timer for at få flammerne under kontrol.

Branden, der blev meldt klokken 1.44, involverede en stor lagerhal på cirka 1000 kvadratmeter og en betydelig mængde sorteringsaffald, hvilket gjorde slukningsarbejdet særligt udfordrende. Ifølge indsatsleder Troels B. Guldbrandtsen fra Nordjyllands Beredskab var opgaven af en betydelig størrelse, primært på grund af den store mængde brændbart materiale og de vanskelige forhold. Der blev straks tilkaldt ekstra mandskab, og i alt 10 køretøjer og 29 brandfolk blev sat ind for at bekæmpe ilden.

Slukningsarbejdet var kompliceret af den type affald, der brændte. Store bunker af pap og plastik har tendens til at danne ildlommer, der kan ulme i lang tid efter den primære brand er slukket. Disse ildlommer udgør en risiko for genopblussen og kræver omhyggelig efterslukning. Mandag formiddag lykkedes det beredskabet at få branden under kontrol, men efterslukningsarbejdet forventes at fortsætte i et par timer endnu.

Troels B. Guldbrandtsen understreger vigtigheden af at sikre, at alle gløder er slukket, for at forhindre yderligere spredning af ilden. Han forklarer, at brandfolkene systematisk vil gennemgå området og pakke de ulmende bunker op for at sikre, at der ikke er risiko for genopblussen. Den store indsats og den lange varighed af branden vidner om de udfordringer, som beredskabet står over for, når de håndterer brande i store lagerbygninger med brændbart affald.

Heldigvis er ingen personer kommet til skade i forbindelse med branden. Dog vurderer indsatslederen, at bygningen er udtjent og ikke kan reddes. En stor del af taget er brændt væk, og den strukturelle integritet af bygningen er alvorligt kompromitteret. Skaderne er så omfattende, at en reparation eller genopbygning sandsynligvis vil være mere omkostningstung end at bygge nyt.

Branden har medført betydelige materielle tab for ejeren af lagerbygningen og de virksomheder, der eventuelt havde varer opbevaret der. Nordjyllands Beredskab vil nu foretage en nærmere undersøgelse af brandårsagen, for at fastslå, hvordan branden startede og om der er mulighed for at forebygge lignende hændelser i fremtiden. Undersøgelsen vil omfatte en gennemgang af bygningens brandtekniske installationer og en afhøring af eventuelle vidner.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad der forårsagede branden, men alle mulige årsager vil blive undersøgt grundigt





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Mors Nordjyllands Beredskab Lagerbygning Efterslukning Industriområde

United States Latest News, United States Headlines

