Denne nyhedsopsummering dækker over internationale hændelser fra VM-slutrunden, hvor Canada blev ydmyget af Qatar, Moskva ramt af droneangreb, og Trump underskrev en aftale med Iran. Derudover følger vi retssagen mod Marius Borg Høiby, skotske fans i Boston, debat om landbrug, Meloni-Trump alliance, Norges kongehus nyhed, en flyulykke i Texas, norsk fejring efter sejr og Messis historiske præstation.

Det blev en ydmygelse for værtsnationen Canada, da de tabte til Qatar i anden runde af VM-slutrunden, trods en spændende kamp med mange mål, to røde kort og anmassende adfærd mellem spillerne.

I Moskva blev byen ramt af omfattende droneangreb, hvor også olieraffinaderiet i Kapotnja-distriktet blev truffet, ifølge borgmester Sergej Sobjanin. USA's præsident Donald Trump underskrev en forståelsespapir med Iran under G7-topmødet i Frankrig, hvor han også var til middag ved Versailles-slottet sammen med Frankrigs præsident Emmanuel Macron. I Norge var der fokus på retssagen mod Marius Borg Høiby, hvor det blev anerkendt, at han fik samme retlige behandling som alle andre, men der var synlig forskel i offentligheden.

Tusindvis af skotske fans, kendt som Tartan Army, er rejst til Boston for at understøtte Skotlands første VM-kamp i 28 år. Formanden for Danske Svineproducenter kaldte politikerne for "spasserrøve", hvilket indikerede stramme forhandlinger om landbrugspolitik. Den australske landsholdsspiller Awer Mabil, tidligere i Superligaen, havde problemer med at fokusere på et spørgsmål fra en journalist, der mindede ham om hans barndom.

Italiens premierminister Giorgia Meloni og Trump har efter flere måneders uvilje klinket skårene, hvilket kan udgøre en udfordring for Meloni, ifølge korrespondent Eva Ravnbøl. Norges kronprinsesse Mette-Marit har gennemgået en vellykket lungetransplantation, som kunne bekräftes af kongehuset, og Dronning Mary sendte varme tanker til familien. Et lille jetfly styrtede ned på en motorvej i sydtexas, hvor én person omkom, mens fem andre blev indlagt på hospital.

Norges landstræner Ståle Solbakken udvist stor glæde efter 4-1-sejren over Irak og sendte en kærlig hilse til TV 2's VM-studie. Efter nyheden om transplantationen mødte glade nordmænd på gaden i Oslo. Desuden fejrede norske fans deres VM-sejr over Irak med virale videoer, der viste dem "sejle" i vikingeskibe.

Lionel Messi blev den første spiller til at deltage i seks VM-slutrunder og fejrede det med en hattrick i Argentinas 3-0-sejr over Algeriet, hvilket bragte ham op på 16 VM-mål og en deling af rekorden





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