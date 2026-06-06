VM i fodbold sat til at blive rekordforurener: 48 lande og spredt geografi giver klimaudfordringer

Den kommende fodbold-VM med 48 deltagende lande forventes at udlede næsten dobbelt så meget CO2 som tidligere turneringer. En ny rapport peger på udvidelsen og den brede geografiske spredning som hovedårsager til den markante klimapåvirkning. Eksperter kræver handling, herunder bedre transportmuligheder og skat på flyrejser.

På torsdag starter årets store sportsbegivenhet, VM i fodbold, og for første gang i historien deltager hele 48 nationer. Denne ekspansion har imidlertid alvorlige klimamæssige konsekvenser, som nu bliver belyst af en ny rapport.

Ifølge Søren Have, seniorkonsulent hos Concito, er det netop de mange ekstra tilskuere og hold, der skal transporteres langt, der vil have en særlig stor indvirkning på turneringens samlede klimaaftryk. Rapporten fra tænketanken New Weather Institute viser, at den kommende VM-slutrunde sandsynligvis vil udlede næsten dobbelt så meget CO2 som de samlede slutrunder i perioden 2010-2022. Dette tal beskrives som "ganske voldsomt" af Have.

Årsagerne er tofold: Udvidelsen fra 32 til 48 hold medfører, at flere spillere og fans skal rejse til og fra turneringen. Keynesen er, at turneringen tillige er spredt over et meget større geografisk område, idet kampe finder sted i 16 forskellige byer på tværs af Canada, USA og Mexico. Ifølger Freddie Daley, en af rapportens forfattere, er halvdelen af de ekstra udledninger direkte relateret til antallet af ekstra hold, mens den anden halvdel skyldes den udstrakte geografiske spredning.

Det gør det "meget svært" at gøre VM til en bæredygtig begivenhed, medmindre der lægges vægt på at mindske flytransporten. Med flere hold flyttes der mere mellem landegrænser, hvilket øger antallet af flyrejser yderligere.

"Flere hold betyder flere fly og flere fans, der følger holdene rundt, og det betyder endnu flere fly", forklarer Daley. Situationen forværres yderligere af, at FIFA overvejer en yderligere udvidelse til 64 hold til VM i 2030. Ifølge Have er det en "rigtig dårlig idé" hvis det bliver til virkelighed. En central løsning foreslået af Have og Concito er at beskytte flyrejser i forhold til deres klimapåvirkning.

"Det er forbrugeren, der trigger forureningen ved at tage flyveturen. Og normalt siger man, at forureneren må betale for forureningen", siger han. Han mener dog, at arrangeren FIFA heller ikke har gjort det nemmere for den enkelte at vælge bæredygtige rejsealternativer. Ved at udvide turneringen og sprede den over tre lande - et af disse med dårlige interne togforbindelser - har de ifølge Have gjort problemet værre snarere end bedre.

FIFA har offentliggjort en strategi for bæredygtighed og menneskerettigheder i forbindelse med VM-slutrunden, hvor blandt andet Tales om samarbejde med værtsbyerne om at fremme brug af offentlig transport. DR har anmodet FIFA om en kommentar, men de havde ikke svaret inden udgivelsen af denne artikel. Denne manglende respons gør det uklart, om FIFA er villige til at tackle den alvorlige klimaudfordring, som deres egen udvikling af turneringen har skabt





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