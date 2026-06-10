Priserne på billetter til VM-kampe i USA kan blive meget høje, og selv en enkelt kamp kan koste op mod 10.000 kroner eller mere. Samtidig blev der i en dansk landskamp et nationalt traume, da Christian Eriksen kollapserede.

Hvis man ønsker at opleve verdensmesterskaberne i fodbold, kan det blive en temmelig dyr affære. For den enkelte person kan udgifterne lette i adskillige tusinde kroner, hvis blot enenkelt kamp skal medgås.

Den specifikke kamp, der nævnes, står mellem USA og Paraguay på det enorme SoFi Stadium i Los Angeles. For dem, der ønsker at deltage, er der adgang til billetter gennem videresalgsplatforme såsom StubHub. Den absolut billigste billet til denne kamp er noteret til lige under 3.900 kroner, hvilket Tower ingredienser en vis grad af tilgængelighed. Dog er dette begyndelsen på omkostningerne.

SoFi Stadium's placering i Los Angeles gør det ikke altid nemt at nå til, især for dem der bor i kendte områder som Downtown, Venice Beach eller Hollywood. Parkeringsbilleter til kampen koster eksempelvis over 100 dollar på StubHub, svarende til omkring 650 kroner. Derudover, hvis man ikke er lokalborger, skal der også afsættes midler til overnatning.

Selvom det er muligt at finde billige alternativer til omkring 1.000 kroner per nat, så opnåes omkostningerne hurtigt et samlet niveau på cirka 7.000 kroner blot for at se denne enkelte kamp. Disse tal inkluderer ikke yderligere udgifter som rejser til洛杉矶, mad og drikke. Det er værd at bemærke, at USAs kampe generelt tilhører den dyrere ende af plakaten.

Andre kampe, der involverer mindre fremtrædende hold, kan til tider være billigere, men også her kan priserne stige markant, f.eks. når Mexico spiller. Således vil en enkelt kamp ofte koste over 10.000 kroner. Parallelt med emnet om VM-billetter, starter podcastens sæson i slutrundeformat. Imidlertid blev der under en landskamp i Odense søndag aften en national ulykke udfoldet, da Christian Eriksen kollapsede under fuldt opsyn fra panelet.

Denne hændelse fokuserede diskussionen betydeligt, og programmet ivrede efter mere information om episoden. Gæster inkluderede Brian Riemer, Morten Boesen, Peter Møller samt Daniel Sarto, der personligt har oplevet at få udløst sin pacemaker. Programmet var værtet af Lasse Vøge med Emil Berggreen og Jannick Liburd som medværter - alle fra B.T.s fodboldekspertteam. Producent var Teis Zacho Thornberg, og Niels Philip Kjeldsen var ansvarlig redaktør





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM Fodbold Billetpriser USA Paraguay Sofi Stadium Christian Eriksen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ekspert advarer: 'Presserende behov for en genåbning' af HomuzstrædetEn aftale mellem Iran og USA om genåbningen af Hormuzstrædet haster, siger en olieanalytiker.

Read more »

Odense ModstanderTusindvis af døde blæksprutter er blevet skyllet op på en strand i Massachusetts

Read more »

Caroline Wozniacki spottet med svimlende dyrt ur: 'Meget sjældent'Tennislegenden vakte opsigt blandt landets ur-entusiaster i weekenden.

Read more »

Dagplejebørn besøger ældre i projekt Bedste-haver i OdenseI et års tid har projektet Bedste-haver i Odense Vest bragt dagplejebørn og pensionister sammen i haver for at styrke tværgenerationsmøder. Have-vært Ingelise Hammer udtrycker stor begejstran for besøgene, som inkluderer legetøj og havearbejde. Trods positiv opbakning er der kun tre aktive have-værter, og der søges flere. Dagplejer Anni Christensen fortæller om gavnlige erfaringer for både børn og ældre.

Read more »