VM-fest på bryghus i Hvide Sande og andre lokale nyheder

Lokale foreninger inviterer til VM-fest på bryghus i Hvide Sande. Politiet finder en mand fuld på gaden i Herning, og en 10-årig pige bliver forsøgt børnelokket i Ikast. Dessuten vil den nye regering hastebehandle en ny lov om vurderinger af kommuner.

Tre lokale foreninger har inviteret til VM-fest på det lokale bryghus i Hvide Sande . Indehaveren Niels Sangill har sendt 3.000 flyers ud til sommerhuslejere. - Vi håber, vi kan samle 200-300 gæster.

Og så tager vi én aften ad gangen, og hvis det går helt amok, lægger vi en plan for næste uge, griner Niels Sangill. Politiet blev klokken 8.57 søndag morgen kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Hændelsen skete på Silkeborgvej ved thansen i Herning. Men synet, der mødte patruljen var en smule overraskende.

Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er 38 år og kommer fra Kolding. Politiet oplyser at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var manden så fuld, at politiet tog ham med ind på stationen til afrusning, hvor han stadig ligger.

Politiet har ikke sigtet manden - endnu. For de fleste er datoen 20. maj formentlig ikke noget særligt - udover at det selvfølgelig kan være en ganske nydelig forårsdag. Det er tredje år i træk, at Tænketanken Hav og Syddansk Universitet står bag arrangementet Danmark Planter Ålegræs. I år foregår det blandt andet i Sønder Dråby ved Limfjorden.

På tre år er der plantet i alt cirka 60.000 ålegræsskud under projektet, der er finansieret med tilskud fra Nordea-fonden. Ålegræs er levested og spisekammer for fisk og fugle og beskytter også kysterne ved at dæmpe bølger og stabilisere havbunden. Her kan man nu se ålegræskoncentrationer fra luften.

Det gør, at man også kan se dem for eksempel på Google Maps, siger Timi Banke, der er havbiolog og postdoc på Syddansk Universitet. 10-årige Benjamin blev i starten af juni forsøgt børnelokket. Nu har forældre i Ikast oprettet et vagtværn. Nanna Mathiasen står i spidsen for det, og hun håber, det kan sende et klart signal. En 31-årig skulle i 2023 have afgjort sin sag om hvidvask af 12 millioner kroner og momssvindel for mere end to millioner.

Men da han skulle møde i retten, var han rejst til Dubai og derefter videre til USA, før han i august sidste år blev udleveret til straffesagen. Den nye regering vil hastebehandle en ny lov, som aflyser de vurderinger, der skulle være foretaget i 2026 og 2027. I stedet skal tidligere vurderinger fremskrives med den gennemsnittlige udvikling i hver enkelt kommune. Det skriver Jan Johansen, der er politiker i Struer.

Han blev i fredags mødt af et trist syn, da han som kredsformand for Dyrenes Beskyttelse i Struer ankom til en opgave i anlægget. Det bliver det 20-årige talent Alfred Arnelin, som er en del af det svenske U20-landshold, der skal til EM denne sommer. Det skriver den vestjyske klub i en pressemeddelelse. - Alfred er en talentfuld og spændende ung højrefløj, som vi ser et stort potentiale i.

Han har allerede vist lovende takt i Helsinborg og på ungdomslandsholdet, og vi tror på, at han kan fortsætte sin gode udvikling i den grønne trøje, siger sportschef Thomas Klitgaard. I april blev Lasse Lauritsen et hus fattigere, da stormen 'Dave' væltede væggene på hans nybyggede hus





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