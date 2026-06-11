VM 2026: Rekord for flest røde kort i åbningskampen

Mexico slog Sydafrika med 2-0 i åbningskampen ved VM 2026, hvilket satte en ny rekord for flest røde kort i en VM-åbningskamp. Julian Quinones stod bag den første scoring, og kampen blev også præget af taktiske timeouts og nye måder for VAR-dommerne at gribe ind.

Der blev sat rekord for flest røde kort i en VM-åbningskamp, da Mexico slog Sydafrika med 2-0. De to første røde kort tilfaldt Sydafrika , og til allersidst i kampen blev også Cesar Montes fra Mexico udvist.

Dermed tager kampen rekorden fra åbningskampen i 1990, hvor Cameroon fik to mand udvist i deres 1-0 sejr over Argentina. Julian Quinones stod bag den første scoring ved VM 2026, da han i det niende spilminut udnyttede en sydafrikansk opspilsfejl. Taktiske timeouts og nye måder for VAR-dommerne at gribe ind. Har du styr på alle slutrundens nye regler?

Hvis ikke, kan du blive klogere lige her: https://sport.tv2.dk/live/fodbold/2026-06-10-seneste-nyt-fra-vm-i-fodbold/har-du-styr-paa-vm-s-nye-regler?entry=b3c16e02-1ec1-4dd1-aa0a-d860446e2bd0. Protester har spredt sig på tværs af Storbritannien efter, at en mand blev dræbt i den nordirske hovedstad, Belfast, mandag. En 30-årig sudanesisk mand er blevet anholdt, og det har ført opmærksomheden hen igen på den britiske udlændinge politik. Den seneste opgørelser viser, at Storbritannien næsten har halveret antallet af immigranter fra ikke EU-lande siden kurven toppede i 2023.

De seneste tal på 350.000 i sidste kvartal af 2025 ligger dog stadig højere, end da landet var medlem EU. Landet over har buksbomhalvmøllarven hærget hos mange haveejere. Det er en svær kamp at vinde, så rådet er at erstatte de syge buksbom med andre planter, siger rådgiver. I maj 2024 slog politiet til på fem forskellige vekselkontorer på Nørrebro - alle mistænkt for at have hvidvasket for over en milliard kroner.

Operation X var til stede, da politiet anholdt en person. Men det viste sig at være den forkerte direktør. Se her, hvordan vi fandt frem til den rigtige. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofoed, retter skarp kritik af partiets formand, Pia Olsen Dyhr.

Årsagen er, at Pia Olsen Dyhr har ansat en personlig rådgiver, der blev smidt ud af SF i 2020 efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Dronning Margrethe deltager torsdag formiddag i uddelingen af Prins Henrik Prisen på Fredensborg Slot. Det er første gang, dronningen viser sig offentligt, siden hun 29. maj blev udskrevet fra Rigshospitalet efter en blodansamling i hofteregionen.

TvSyd har talt med Stine Jensen, som får mange kommentarer på sin otte måneder gamle datter i videoer på Instagram. Kommentarer som 'hun er for tyk' og 'spiser hun is til morgenmad' , er bare nogle eksempler på, hvad folk skriver i kommentarsporet. TV 2 har mødt 21-årige Yolett Cervantes Cuahquehua, som er så dygtig med en fodbold, at hun har vundet den mexicanske præsidents plads ved åbningskampen i aften.

Tange Sø har i årevis skabt splid mellem naturforkæmpere og lokale, der bruger søen. Nu svarer naturminister Christian Rabjerg Madsen på, hvornår søens fremtid er på plads i 'Go' morgen Danmark'. Iran har været et stort samtaleemne op til VM på grund af landets krig med USA. FIFA's præsident, Gianni Infantino, er dog glad for Irans deltagelse ved slutrunden.

Michael Kristiansen fra Tirsdagsanalysen peger på, at flere nu stiller spørgsmålstegn ved, hvor stram Socialdemokratiets udlændingepolitik reelt er - og forudser et kæmpe slagsmål i Folketinget. Nu kan 2.000 danskere komme på det nye kursus 'Klar til førstehjælp ved større hændelser'. Kurset har fokus på scenarier med mange tilskadekomne fx skyderier, terror og eksplosioner, og andre hændelser, der kan opstå som følge af angreb på Danmark.

Det er karakteristisk for scenarierne, at der er lang responstid eller begrænset mulighed for at tilkalde hjælp grundet overbelastning af sundhedsvæsen og mobilnet/internet. Det er støtte fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, der gør det muligt for borgergrupper og foreninger at udbyde kurset gratis i hele landet i 2026. VM bliver spillet på tværs af USA, Mexico og Canada, og det kan mærkes på rejseplanerne.

De mest uheldige hold skal rejse tusindvis af kilometer og krydse flere tidszoner for at spille deres gruppekampe. Store protester har natten igennem ramt Belfast efter et knivstikkeri tirsdag. Korrespondent Jesper Steinmetz har besøgt en gade, hvor demonstranternes vrede er kommet til udtryk





tv2nyhederne / 🏆 17. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM 2026 Mexico Sydafrika Røde Kort Taktiske Timeouts VAR-Dommerne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prischok til bilister: Nye tal afslører mulig markant ekstraregning i 2026Nye tal viser, at benzin- og dieselbilister kan ende med en ekstraregning på knap 4.000 kroner i år. Regeringen afviser fortsat at gøre som en lang række andre EU-lande og sænke afgifterne.

Read more »

Regeringen vil hæve befordringsfradraget i 2026 for at imødegå høje brændstofpriserRegeringen har besluttet at hæve befordringsfradraget i 2026 for at hjælpe de mange danskere, der pendler til og fra arbejde, med at klare de stigende priser ved benzinstanderen. Ifølge skatteminister Jakob Engel Schmidt (M) vil det berøre 1,1 millioner danskere, og en gennemsnitlig pendler ventes at få 2300 kroner ekstra i befordringsfradrag i 2026.

Read more »

Regeringen hæver befordringsfradrag i 2026Regeringen vil hæve befordringsfradraget i 2026 for at imødegå høje brændstofpriser. Skatteminister Jakob Engel Schmidt oplyser, at 1,1 millioner danskere berøres, og en gennemsnitlig pendler får 2300 kr ekstra. Lovforslaget hastebehandles.

Read more »

Journalisten, forfatteren og foredragsholderen rejser til Sydafrika for at redde løver i fangenskabJournalisten, forfatteren og foredragsholderen har besluttet sig for at rejse til Sydafrika for at redde løver, der lever i fangenskab. Hun har besluttet sig for at aflevere nøglerne til sin lejlighed, få sine møbler opmagasineret og rejse til Sydafrika for at redde løver, der lever i fangenskab.

Read more »