Visionær vækst i Tversted: Isager Garn planlægger storstilet udvidelse af produktionscenter

Marianne Isager og hendes datter Helga transformerer den gamle skole i Tversted til et internationalt centrum for garn og håndværk med fuld opbakning fra Hjørring Kommune.

Historien om Isager Garn er en inspirerende fortælling om passion, familie og det mod, det kræver at satse alt på det lokale fundament i en globaliseret verden.

Da Marianne Isager og hendes datter Helga i 2015 traf den skelsættende beslutning om at købe den tidligere Tversted Skole, var det ikke blot en erhvervsmæssig investering i fast ejendom, men snarere starten på en visionær rejse mod at genoplive et stykke lokalhistorie. Fra denne unikke base i det nordjyske landskab, hvor naturens ro og råhed spejler sig i produkterne, har de formået at opbygge en virksomhed, der i dag ikke blot er anerkendt lokalt, men som eksporterer specialgarn for millioner af kroner til entusiaster og kunstnere i det meste af verden.

Det er en imponerende bedrift at transformere en nedlagt skolebygning til et moderne kraftcenter for tekstilproduktion, hvor kvalitet, æstetik og sans for detaljen er i absolut højsædet. Isager Garn er i dag blevet et stærkt symbol på, hvordan traditionelt håndværk kan kombineres med en skarp, moderne forretningssans og en effektiv global distributionsmodel, alt imens man bevarer sin dybe forankring i en lille landsby i Nordjylland.

Men bag de imponerende økonomiske succestallene og den omfattende globale eksport gemmer der sig en ambition, der rækker langt ud over det rent kommercielle. For Marianne og Helga handler projektet om meget mere end blot salg af garn; det handler om at skabe et levende, pulserende økosystem af kreativitet, viden og håndværksmæssig stolthed. Deres overordnede mål er at samle produktion, uddannelse og oplevelsesøkonomi under ét samlet tag i Tversted.

Ved at integrere selve fremstillingsprocessen med åbne besøgscentre og inspirerende workshops ønsker de at tiltrække kreative sjæle, designere og strikkeentusiaster fra alle verdenshjørner. For en lille by med kun omkring 500 indbyggere er disse ambitioner monumentale og vidner om en tro på, at det lokale kan være globalt.

Det handler i høj grad om at sætte Tversted på det internationale landkort, ikke blot som et smukt sted at holde ferie, men som en kulturel destination for alle, der interesserer sig for tekstilkunst, bæredygtighed og den langsomme produktion. Denne vision kræver dog fysiske rammer, som kan rumme både den industrielle del af forretningen, hvor garnet spindes og farves, og den publikumsvendte del, hvor inspirationen kan flyde frit mellem besøgende og producenter.

Denne store vision er nu taget et afgørende og formelt skridt videre med fuld politisk opbakning fra det lokale styre. Teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune har med et helt enigt resultat besluttet at igangsætte den nødvendige proces med at udarbejde en ny lokalplan samt et tilhørende kommuneplantillæg. Dette administrative skridt er en helt essentiel forudsætning for, at Isager ApS kan realisere deres omfattende byggeplaner og udvide deres faciliteter.

Planen indebærer opførelsen af et nyt, moderne byggeri på hele 2000 kvadratmeter i umiddelbar nærhed af den tidligere skole, hvilket vil markere en betydelig fysisk udvidelse af virksomhedens tilstedeværelse i området. Fra kommunens side betragtes dette projekt som en strategisk investering i lokalområdets udvikling og fremtidige vækst. Ved at skabe et center af denne kaliber forventes det, at byen kan tiltrække langt flere besøgende, hvilket vil have en positiv ripple-effekt på det øvrige lokale erhvervsliv, herunder caféer, detailhandel og overnatningssteder.

Særligt værdifuldt er det, at centeret kan skabe aktivitet, beskæftigelse og turisme også i de måneder, der ligger uden for den traditionelle højsæson om sommeren. Dermed bidrager Isager Garn til at transformere Tversted til en helårsdestination, hvor kulturarv, moderne håndværk og den nordjyske natur smelter sammen i en unik synergi, der sikrer byens livskraft og udvikling i mange år fremover





Isager Garn Tversted Hjørring Kommune Håndværk Lokalplan

