Violente uroligheder i Nordirland efter knivangreb og molotovcocktails

Demonstranter forsøger at tiltvinge sig adgang til et migranthotel i Belfast, hvilket skaber voldsomme uroligheder. Politiet bruger vandkanoner for at få menneskemængden under kontrol.

Demonstranter forsøger angiveligt at tiltvinge sig adgang til et migranthotel i Belfast, hvilket skaber voldsomme uroligheder. Grafisk videomateriale, hvor en formodet gerningsmand fra Sudan begår et knivangreb, har tændt befolkningen helt af i Nordirland, og nu er den gal igen.

BBC skriver, at sten og andre objekter bliver kastet mod politiet, der følger demonstrationen. Derudover viser billeder fra stedet, at der er blevet kastet molotovcocktails efter politiet, ligesom nogle biler står i brand på den vej, som demonstranterne er gået ad. Billeder fra luften viser også, hvordan demonstranter har samlet massive mængder brosten, som BBC hævder bliver brugt som kasteskyts mod politiet. Politiet bruger derfor vandkanoner for at få menneskemængden under kontrol.

Demonstranterne forsøgte angiveligt at komme ind på et migranthotel i nærheden, hvilket politiet har stoppet dem fra. Før demonstrationen onsdag aften var Nordirlands midlertidige premierminister Simon Harris ude med hård kritik af dem, som demonstrerede.

"Tanken om, at der var maskerede mænd på gaderne i Nordirland, der ledde efter folk på grund af deres race eller etniske tilhørsforhold, er ren selvtægt. " "Jeg tror ikke, nogen af os fuldt ud kan forstå den frygt, det må have skabt hos så mange uskyldige mennesker og ikke mindst så mange børn," tordnede Simon Harris





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