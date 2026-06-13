Vinicius Junior bringer magi til Brasilien efter Christian Eriksens kollaps og anden nyheder fra VM

Denne nyhedsopsummering dækker flere begivenheder: Vinicius Juniors præstation for BrasilienPierre-Emil Højbjergs grådige interview efter Christian Eriksens kollapsNadia Nadim og HK Køges mesterskabVM-rejser til New York med høje priser og rejsebegrænsningerTrumps navn fjernes fra Kennedy CenterPokémon Go Fest i København med 60.000 forventede deltagereLuke Tuckwell som potentiel dansk cykelstjernePerus specialenhed iført VM-maskotterFærdrengsaktivitet i New York med fentanyl blandet i stofferUSAs åbningssejr over Paraguay i VMBosnien og Hercegovinas Sead Kolašinacs præstation mod CanadaUkraines drôneangreb på broer til Krim Besserwisser om valgudskrivelse Diego Gómez's grådige reaktion før Paraguay-USA kamp

Vinicius Junior viste noget af den magi, han og Brasilien havde brug for, og hamrede bare bolden over i det lange hjørne. Efter Christian Eriksen s kollaps på banen i Odense stillede anfører Pierre-Emil Højbjerg op til interview med TV 2.

Et interview, hvor mange seere efterfølgende har klaget over TV 2, fordi de mener, det gik for langt og burde være afbrudt, før en grådkvalt Pierre-Emil Højbjerg selv forlod det. Debat i Presselogen. Nadia Nadim blev i dag hyldet, da HK Køge vandt mesterskabet. Men hun vil ikke afsløre, om hun stopper karrieren.

Togbilletterne fra det indre New York ud til MetLife Stadium, hvor der skal spilles VM, har nået skyhøje priser på op til 700 kroner. På samme tid har myndighederne i New York sagt, at man ikke kan eller må gå til stadion. Derfor har TV 2 Sports forsøgt sig at løbe den lange vej derud.

Trumps navn er lørdag morgen (lokal tid) ved at blive fjernet fra kulturinstitutionen 'Kennedy Center's facade, efter at en føderal dommer har beordret, at navnet skulle fjernes. Op mod 60.000 forventes at møde op i Fælledparken denne weekend, hvor der afholdes Pokémon Go Fest. Et event, der forruden København, også afholdes iTokyo og Chicago. Danmark kan muligvis få endnu en cykelstjerne i Luke Tuckwell, der lige nu ellers har et australsk pas.

Og det er der en ret sød grund til. En specialenhed i Peru benytter sig nogle gange af kostumer for at komme tæt på de mistænkte uden at vække for meget mistanke. Det skete også i torsdags, da mandskabet klædte sig ud som VM-maskotterne, da de fandt ud af, at den mistænkte var fodboldfan. TV 2 har besøgt det amerikanske politis narko-lab i New York, da de har udgivet en rapport, der advarer alle fodboldfans, som kommer til byen.

Alle de stoffer som de pt. konfiskerer fra gaden eller via politirazzia er der nemlig blandet fentanyl i. Men også et nyt stof finder politiet oftere og oftere, som er langt farligere end fentanyl. USA åbnede VM med en suveræn 4-1-sejr over Paraguay. Således fører USA gruppe D, hvor Tyrkiet og Australien skal i aktion søndag morgen.

Ukrainiske medier og militærbloggere har delt videooptagelser af angrebet mod den strategisk vigtige bro i Armiansk, som giver adgang til Krim-halvøen fra nord. Derudover har ukrainerne delt optagelser fra droneangreb mod yderligere tre mindre broer nord for Krim, som russerne benytter til at fragte forsyninger til den besatte halvø. USA kom foran, da Paraguay lavede et uheldigt selvmål. Bobadilla forsøgte at afværge McKennies indlæg, men endte i stedet med at styre bolden i mål efter forarbejde af Pulisic.

Sead Kolasinac sørgede med både dygtighed og en smule held for, at Canada ikke fik scoret, da han kom på tværs af en afslutning, som han med nød og næppe fik vippet op på overliggeren. Så fik vi endelig de nye regler at se i aktion. Bosniske Kolašinac er for længe om at tage indkastet, og bolden går videre til Canada. En seer har spurgt Besserwisserne om, hvornår de mon tror, at der bliver udskrevet valg.

Seeren har nemlig indgået et væddemål, hvor han selv tror, at det vil ske inden udgangen af 2027. Men hvad siger Besserwisserne? Se hele udsendelsen på TV 2 PLAY. Den paraguayanske landsholdsspiller Diego Gómez havde svært ved at holde tårerne tilbage på pressemødet forud for holdets kamp mod USA





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