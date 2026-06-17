Vingegaards chancer forøges uden van Aert i Tour de France, mener ekspert

Sportsredaktør Lasse Vøge ser en overraskende positiv effekt af Wout van Aerts Afbud til Tour de France. Han mener, at uden behovet for at hjælpe den belgiske stjerne, kan Team Visma fokusere fuldstændigt på at få Jonas Vingegaard til at besejre Tadej Pogacar, hvilket kan være afgørende for en dansk sommer på toppen af podiet.

Afbuddet kan vise sig at være positivt for Jonas Vingegaard , mener Lasse Vøge. Mange tænkte nok, at det var et stort slag for Jonas Vingegaard , da Wout van Aert onsdag måtte melde fra til dette års Tour de France.

Men det er B.T.s sportsredaktør, Lasse Vøge, ikke enig i, selvom han anerkender, at Van Aert "kan være en rigtig god hjælper for Jonas Vingegaard". Og det er der en god forklaring på, understreger Vøge.

"For nu kan Visma møde op i Frankrig med ét mål: at Vingegaard skal vippe Tadej Pogacar af tronen igen. " "Og ikke som de seneste somre, hvor det også har været et delmål om, at van Aert skulle vinde et par etaper. Nu kan Vingegaard måske få en ekstra bjerghjælper med i stedet - og det kan være helt afgørende for en stor dansk sommer.

" Det er eftervirkningerne af en albueskade, der har gjort, at Van Aert måtte melde fra til Touren. "Desværre har et træningsstyrt stukket en kæp i hjulet på mit arbejde, og min albueskade er blevet værre og er fortsat ikke helet," har den belgiske stjerne forklaret. Wout van Aert spillede en nøglerolle for Jonas Vingegaard i begge de foregående udgaver af Tour de France, hvor danskeren sejrede. I 2022 vandt Van Aert selv den grønne pointtrøje





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