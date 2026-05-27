Vingegaard triumferer igen: Fjerde etapesejr i Giroen

Jonas Vingegaard viser overlegen form med endnu en imponerende etapesejr i Giro d'Italia. Den danske stjerne dominerer i bjergene.

Jonas Vingegaard har for alvor sat sit præg på årets Giro d'Italia. Med sin fjerde etapesejr på en bjergafslutning i Dolomitterne viste den danske stjerne, at han er i en klasse for sig i den sidste halvdel af løbet.

Det var en præstation, der fik det hele til at se let ud, men bag facaden lå en kalkuleret og brutal indsats. Vingegaards holdkammerat, den unge Davide Piganzoli, var den, der satte scenen. Han skar tænder og trykkede på tempoet i favoritgruppen, indtil de andre ryttere begyndte at mærke mælkesyren i benene. Det var en taktisk mesterstreg, der banede vejen for Vingegaards solo-ryk på de sidste to kilometer.

Sejren var aldrig i fare, og danskeren kørte over målstregen med et smil, der vidnede om selvtillid og overlegen form. Giroen har nu udviklet sig til en magtdemonstration for Vingegaard, der synes at være i stand til at vinde på enhver profil. Da feltet nåede den sidste stejle stigning, var det tydeligt, at Vingegaard og hans hold havde en klar plan. Piganzoli satte et hæsblæsende tempo, der splintrede favoritgruppen.

De store klassementsryttere kæmpede for at følge med, men én efter én faldt de fra. Vingegaard sad sikkert på hjul, klar til at angribe. Da Piganzoli trådte til side, skød danskeren afsted med en acceleration, der efterlod hans konkurrenter som statister. Etape efter etape beviser han, at han har et tårnhøjt niveau, selvom han måske ankom til løbet en anelse under topformen.

Det er en moden og intelligent tilgang, der kendetegner en mester. Han sparer ikke på kræfterne, men doserer dem med en nøjagtighed, der er imponerende. Med denne sejr cementerer Vingegaard sin position som løbets helt store favorit til den samlede sejr. Han har nu et forspring på over to minutter ned til nærmeste forfølger, og der er kun en håndfuld bjergetaper tilbage.

Holdet omkring ham fungerer som en velsmurt maskine, og hver rytter har en klar rolle. Piganzolis præstation var blot endnu et bevis på, at Team Visma-Lease a Bike har en af de stærkeste trup i cykelsporten. Vingegaard selv nyder tilliden og kreditten, og han udtaler efter etapen, at han føler sig bedre og bedre for hver dag. Giroen 2025 vil blive husket som et af de mest dominerende show af en dansk rytter i moderne tid.

Med fire etapesejre og et solidt klassement ser intet ud til at kunne stoppe ham på vejen mod den lyserøde trøje i Rom





