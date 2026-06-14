Vindmøller, skattelettelser og lokalt ejerskab: En nøgle til at få borgerne med på den grønne omstilling

Debattør Stig Torp Bodilsen foreslår, at kommuner og landsbyder overtager ejerskabet af vindmøller og anvender overskuddet til at øge velferden og sænke skatter. Ifølge ham kunne denne tilgang markant mindske modstanden mod den grønne omstilling, fordi borgerne direkte ser fordelene. Artiklen undersøger både potentialet og udfordringerne ved modellen, herunder eksempler på, hvordan lokale besparelser og protester viser kompleksiteten. Den diskuterer, hvordan lokalt ejerskab kan omdømmes fra en belastning til et redskab mod affolkning ved at skabe reelle lokale nyder.

Den grønne omstilling kan møde betydelig mindre modstand, hvis kommunerne ejer vindmøller ne og bruger overskuddet til at gavne borgerne direkte. Det er holdningen hos debattør Stig Torp Bodilsen, der opfordrer til at tage strømmen tilbage og give borgerne skattelettelser via lokal vindenergi.

Ifølge ham kan denne model ikke kun fremme den klimavenlige energi, men også styrke den lokale økonomi og velfærd, hvilket potentielt kan gøre grøn omstilling til et redskab mod affolkning snarere end en yderligere belastning for yderområderne. Tanken er, at når lokalsamfundene selv ejer og profiterer vedvarendeenergianlæggene, vil ønsket om flere vindmøller og solceller i kommunen stige kraftigt,idet borgerne oplever en direkte fortolkning i form af lavere skatter, bedre offentlige tjenester og nye lokale muligheder.isk modellen rumler imidlertid ikke uden udfordringer, som det fremgår af eksempler where lokal engagemnet er under pres.

I Hjørring Kommune har en frivillig organisation, der kæmper mod ensomhed, risikeret at blive nedlagt på grund af besparelser, hvilket illustrerer de svære prioriteringer kommunerne står over for. Samtidig har over 1100 borgere i en anden kommune skrevet under på en protest mod nye vindmøller, hvilket viser, at trods potentielle gevinster kan lokalt ejerskab ikke garantere accept.

Endvidere har Aalborg Håndbold, på trods af store udfordringer og en katastrofal sæsonstart, fundet håb i specifikke elementer, hvilket symboliserer, at selv i vanskelige tider kan positive udviklinger ske. Disse eksempler understreger, at en succesfuld grøn omstilling kræver en omhyggelig planlægning, der inkluderer både økonomiske incitamenter og social bæredygtighed. Kun ved at sikre, at lokalsamfundene har reel indflydelse og økonomisk profit, kan den brede modstand overvindes, og den grønne transformation kan blive en fælles præstationsrevej





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