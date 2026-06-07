Vidneopkald fører til fund af 11‑-årige Lyhannas lig i aflagte silos herregård

Et tip fra tidligere landbrugsmedarbejder Pascal Gachie førte til, at politiet fandt den 11‑årige Lyhannas lig i en forladt silo, hvilket kaster nyt lys over den pågældende drabssag og stiller den formodede gerningsmand i centrum af efterforskningen.

Et uventet telefonopkald sent torsdag eftermiddag markerede vendepunktet i efterforskningen af den skræmmende drabssag, som har grebet hele nationen i chok. En mand, der identificeres som Pascal Gachie , kontaktede gendarmeriet i byen Auch og leverede afgørende information om en forladt landbrugssilo, der lå isoleret på det åbne landskab.

Gachie forklarede, at siloen ikke længere var i brug, men stadig kunne rumme mange genstande, og at den muligvis gemte på noget vigtigt. Få timer senere reagerede de franske myndigheder på tip‑et, gik ind i siloen og gjorde et uhyggeligt fund - et lig, som hurtigt blev identificeret som den 11‑årige pige Lyhanna, der forsvandt fredag den 29. maj i den lille by Fleurance, kun 15 kilometer fra siloen.

Lyhannas sidste kendte bevægelse var, at hun steg ind i en mandlig bil, noget der blev registreret på et overvågningskamera i området. Efter forsvinden blev hun flere dage ude efterlyst, men uden spor - indtil Gachie, som tidligere har arbejdet sammen med hovedmistænkte Jérôme Barella på landbrugsområdet i Puycasquier for otte år siden, ringede til myndighederne med den afgørende ledetråd.

Hans viden om siloen og dens indre funktioner gav politiet mulighed for hurtigt at lokalisere den, selvom bygningen ikke længere blev benyttet og kun sjældent blev vedligeholdt. Gachie's indblik i den lokale infrastruktur blev udnyttet til at gennemsøge stedet grundigt. Om natten mellem torsdag og fredag blev Lyhannas krop forsigtigt udgravet fra siloen og transporteret med helikopter til Det Nationale Gendarmeris Institut for Kriminalforskning (IRCGN). Dort blev den DNA‑testet og bekræftet som den forsvundne pige.

Efter bekræftelsen er opklaringsprocessen intensiveret, og de efterfølgende undersøgelser fokuserer på den hovedmistænkte, Jérôme Barella, som har stået i centrum for mediernes opmærksomhed. Billedet fra stedet viser den tilsyneladende ubetydelige dørs åbning til siloen, hvorigennem politiet foretog den grusomme opdagelse. Sagen har udløst en bred debat om sikkerhed på landdistrikter, rollefordelingen mellem politiet og lokalsamfundet, samt den følelsesmæssige belastning for de pårørende, der nu søger retfærdighed for deres tab.

Denne tragiske hændelse har sat fokus på, hvor vigtigt det er at løbende sikre og overvåge aflagte strukturer, så de ikke bliver til skjulesteder for kriminelle handlinger. Sagen har allerede udløst en række politiske tiltag, herunder foreslåede lovændringer, der skal gøre det lettere for myndighederne at få adgang til og inspicere forladte bygninger på landbrugsarealer. Samtidig har den offentlige debat om barns sikkerhed og nødvendigheden af hurtig respons fra politi og redningshold været i fokus.

Familien har fået støtte fra både lokale og nationale organisationer, og mange borgere har udtrykt deres medfølelse og ønsket om, at retfærdigheden skal ske hurtigst muligt. Efterforskningen fortsætter, og myndighederne har lovet at holde offentligheden opdateret om nye udviklinger i sagen.





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Lyhanna Pascal Gachie Jérôme Barella Silo Fransk Efterforskning

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