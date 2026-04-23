Videnskab.dk styrker faglig formidling og undersøger sprogets historie

Videnskab.dk arbejder på at forbedre formidlingen af forskning og undersøger, hvorfor københavnsk er blevet dominerende i dansk tale. Artiklen beskriver også læserbrevkassen 'Spørg Videnskaben', hvor publikum kan stille spørgsmål til forskere.

Videnskab.dk arbejder kontinuerligt med at forbedre den faglige formidling, ikke kun for redaktionen selv, men også for forskningsmiljøerne i hele Danmark. Et centralt element i dette arbejde er kurser, hvor forskere lærer at identificere de journalistiske vinkler i deres eget arbejde.

Det er en stor tilfredsstillelse at se forskere opdage de mange spændende historier, der kan findes selv i tilsyneladende tørre emner. Bag dette initiativ står en person med en solid akademisk baggrund: en cand.mag. i historie og retorik fra Aarhus Universitet suppleret med en tillægsuddannelse i faglig formidling fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Men den mest værdifulde erfaring er opnået gennem mange års arbejde på Videnskab.dk, hvor vedkommende har været ansat som journalist siden 2009.

Arbejdet har omfattet nyhedsskrivning om et bredt spektrum af emner, fra edderkopper og valgplakater til kemien i betonelementer, med en personlig præference for de mere finurlige emner inden for kulturvidenskaberne. Siden 2010 har vedkommende også været projektleder for Videnskab.dks læserpris 'Årets Danske Forskningsresultat', der involverer nomineringer, læserafstemning og prisoverrækkelse. Denne platform giver offentligheden mulighed for at stille forskere spørgsmål om alt mellem himmel og jord – fra bynavnes oprindelse og fysiologiske fænomener til kvantecomputere og livets begyndelse.

Spørgsmålene er velkomne, men særligt værdsatte er de nysgerrige og lidt skøre spørgsmål, der udspringer af ægte undren. Et eksempel er 'Spørg Videnskaben', der undersøger sproghistorien og afdækker, hvorfor et af 'djævleøens' tungemål kom til at dominere. Københavnere har en naturlig fordel, da københavnsk er det tætteste vi kommer på rigsdansk.

'Spørg Videnskaben' er Videnskab.dk’s læserbrevkasse, hvor publikum kan stille spørgsmål til forskere om diverse emner. En nylig henvendelse fra to læsere rejste spørgsmålet om, hvorfor netop rigsdansk blev valgt som det officielle sprog, og om sønderjysk kunne have været et lige så gyldigt alternativ. Læserne undrede sig over, om valget af rigsdansk skyldes mere end blot sproglige årsager, og hvorfor der ikke har været en folkeafstemning om emnet.

Sprogforskere er enige om, at københavnsk har opnået sin dominerende stilling på grund af hovedstadens århundredlange magtposition. En definition af rigsdansk beskriver det som et 'ubestemmeligt og stedløst sprog', men nogle forskere mener, at det stadig er stærkt knyttet til København, selvom det også tales af mange andre. Det er især den velstillede middelklasse, der tenderer mod overklassen, som taler rigsdansk og har en fremtrædende position i medierne.

Forskningen viser, at rigsdansk er en standardiseret udgave af dansk, som de fleste i dag taler med mindre variationer, og at ægte dialekter er ved at forsvinde, især blandt de unge. Historisk set har massemedierne, der for alvor slog igennem i 1970'erne, spillet en afgørende rolle i udbredelsen af rigsdansk.

Indtil da havde danskerne på Sjælland og Fyn tre køn i deres sprog, ligesom på tysk, men københavnsk udviklede et to-kønssystem i 1500-tallet, som spredte sig på grund af Københavns magtposition. Før københavnsk overtog, var der ingen standardiseret stavemåde, hvilket kan skabe udfordringer for historiestuderende, der arbejder med gamle kilder.

En lektor i enevældens historie på Københavns Universitet fremhæver, at det er en stor udfordring at læse lokale dokumenter fra 1500- og 1600-tallet, da stavemåden kan variere betydeligt afhængigt af afstanden til centraladministrationen. Der fandtes simpelthen ingen retskrivningsordbog, der dikterede, hvad der var rigtigt og forkert





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Videnskab.Dk Faglig Formidling Sprog Rigsdansk Københavnsk Forskning

United States Latest News, United States Headlines

