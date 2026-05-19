Vicepræsident Newvalg '__' (Nymphomaniac) Is Put to Stigma Criminal Justice Approach

Vicepræsident JD Vance svinede sin egen chef til ved et uheld ved en begivenhed forud for midtvejsvalget. I stedet for at promovere sine rivaler, endte han med at svine den aktuelle administration. Vance udtalte senere, at hvis du begår bedrageri mod det amerikanske folk, bør du komme i fængsel. Democratic side af The Daily Beast og The Daily Beast retweetede hurtigt sporing af fejletrin. Andre raritetspartnere retweetede også disse tweets.

Når en politiker griber mikrofonen, er det nemmeste mål som regel den person, der sidder på det højeste embede. Vicepræsident JD Vance svinede ved en uheldig vending sin egen chef til.

Han rejste til en fabrik i Missouri mandag for at promovere republikanske mål forud for midtvejsvalget. I stedet for at gejle publikum op mod sine rivaler, endte han med at svine den nuværende administration til. Det massive selvmål gik øjeblikkeligt viralt online ifølge"Jeg vil ikke bede jer om at være enige med os i hvert spørgsmål, for det ville være umuligt," sagde Vance. Derefter bad han publikum om at beskytte lokale job og genopbygge den nationale drøm.

"Hvad jeg vil bede jer om er, at hvis I vil gøre Amerika stort, hvis I vil beskytte jeres job og forhåbentlig skabe job på denne smukke fabrik, hvis I vil gøre vores gader endnu sikrere, hvis I vil genopbygge den amerikanske drøm for den næste generation, så stem imod det vanvittige lederskab i Washington, D.C. ," erklærede Vance. Vicepræsidenten holdt en pause, mens folk klappede. Han forsøgte derefter hurtigt at rydde vejen for sin fejl.

"Stem imod det kongreslederskab, der vil stå frem og sige ‘vi bekymrer os mere om illegale udlændinge, end vi gør om amerikanske borgere,’, og stem for de ledere i Kongressen, der har lovet, at de vil kæmpe for jer," præciserede han. Internettet nægtede at lade det passere. Ifølge The Daily Beast skyndte politiske modstandere sig at håne det bizarre fejltrin. Den officielle demokratiske konto på X-platformen fremhævede hurtigt fejlen.

De postede videoklippet ved siden af et foto af Donald Trump og hans topallieer i Det Hvide Hus. Senere i fabrikstalen skiftede vicepræsidenten spor for at hævde, at han mener, at hvis du begår bedrageri mod det amerikanske folk, bør du komme i fængsel.

"Du kunne starte med at gå ned ad gangen," postede han online. "Se hvorfor din chef bliver ved med at benåde folk, der er dømt for hvidvaskning, bedrageri via nettet, skatteunddragelse og værdipapirbedrageri," tilføjede han. Vicepræsidenten åbnede døren til flere kritiske spørgsmål





