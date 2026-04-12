Viborg FF besejrer Sønderjyske i dramatisk Superliga-kamp

Viborg FF sikrede sig en vigtig sejr på udebane mod Sønderjyske med 2-0 i Superligaens mesterskabsspil. Kampen blev dog overskygget af en alvorlig skade til Sønderjyskes målmand, Marcus Bundgaard.

Viborg FF fik søndag en vigtig sejr over Sønderjyske i Superliga ens mesterskabsspil, hvilket gav dem oprejsning efter et nederlag i seneste runde mod AGF. Udebanekampen i Haderslev endte med en 2-0 sejr til Viborg, efter to scoringer i anden halvleg. Kampen blev desværre overskygget af en alvorlig skade til Sønderjyske -keeper Marcus Bundgaard , som blev båret fra banen og efterfølgende sendt på hospitalet efter et grimt sammenstød.

Sejren betyder, at Viborg FF overhaler Sønderjyske i tabellen og rykker op på fjerdepladsen. Sønderjyderne må dermed tage til takke med en femteplads, med et par point færre end Viborg. Kampen startede relativt roligt, men intensiteten steg markant i takt med spillet. Begge hold skabte chancer i den første halvleg. Viborg formåede at true Sønderjyskes mål flere gange, inden Alexander Lyng fra Sønderjyske driblede forbi Viborgs målmand, Lucas Lund, men desværre for værterne endte bolden i sidenettet. Senere i halvlegen headede Viborgs Zan Zaletel bolden i netmaskerne, men målet blev annulleret efter VAR-tjek for offside i opspillet. Anden halvleg startede med et mål til Viborg. Lukas Kirkegaard steg til vejrs på et hjørnespark og headede kraftfuldt bolden i mål, hvorved han udplacerede Marcus Bundgaard. Gæsterne var tæt på at udbygge føringen blot få minutter senere, da Thomas Jørgensens afslutning desværre ramte stolpen. Herefter fulgte et langt afbræk, hvor Marcus Bundgaard modtog behandling på banen, før han blev udskiftet. Han blev båret fra banen på en båre efter et hårdt sammenstød med Dorian Hanza, som fik et gult kort. Sønderjyske oplyste på platformen X, at Bundgaard var ved bevidsthed og blev kørt på hospitalet til nærmere undersøgelser.\Kampen udviklede sig til en intens og dramatisk affære, hvor begge hold kæmpede for at opnå momentum. Viborgs dominans i anden halvleg udmøntede sig i flere chancer, mens Sønderjyske forsøgte at svare igen. Mod slutningen af kampen var Sønderjyskes Tobias Sommer tæt på at udligne. Lucas Lund kastede sig heroisk ned og afværgede situationen, hvilket sikrede Viborgs føring. I tillægstiden lukkede Viborg kampen definitivt. En stor forsvarsfejl fra Sønderjyske gav Osman Addo frit løb ned mod mål. Addo udnyttede denne mulighed og scorede til 2-0. Viborg FF viste i denne kamp ikke blot angrebskraft, men også en stærk defensiv organisation og vilje til at kæmpe for resultatet. Kampen var præget af intensitet, drama og en tragisk skade, som satte en dæmper på glæden over sejren. Viborg FF kan dog glæde sig over en vigtig sejr i mesterskabsspillet, som giver dem et godt udgangspunkt for de kommende kampe.\Sønderjyske må på den anden side analysere deres præstationer og forsøge at rette op på fejl, der kostede dem point i denne kamp. Skaden til Marcus Bundgaard vil ligeledes være en bekymring for holdet, og der er ingen tvivl om, at der skal findes en erstatning for ham på målmandsposten. Kampen i Haderslev understregede vigtigheden af at være koncentreret og effektiv i alle dele af spillet. Viborg FF viste en imponerende vilje til at kæmpe og udnyttede de muligheder, der bød sig. Den hårde indsats belønnede sig med en vigtig sejr, der kan vise sig at være afgørende i kampen om en placering i toppen af Superligaen. Begge hold vil nu rette fokus mod de kommende kampe og forsøge at forbedre deres præstationer





Viborg FF Sønderjyske Superliga Fodbold Marcus Bundgaard Sejr

