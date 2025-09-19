Vibe Coding og AI-softwareudvikling: Et kig ind i fremtidens programmering

OpenAI-seniorudviklerens 'vibe coding' sætter fokus på softwareudvikling ved hjælp af AI. Artiklen undersøger udviklingen og kommercielle spillere samt open source-alternativer, og de udfordringer og muligheder de giver.

OpenAI-seniorudvikler Andrej Karpathy introducerede sidste år begrebet ' vibe coding '. Nu åbnes der op for et kig ind i, hvordan platformene fungerer gennem brug af prompts og forskellige værktøjer. Illustrationen er leveret af Michael Macor/AP/Ritzau Scanpix. Softwareudvikling ved hjælp af chat-bots er i kraftig udvikling, og virksomheder som Lovable og Cursor er blevet vurderet til milliarder af kroner.

Imidlertid hævder flere softwareudviklere, at deres forretningsmodel hviler på et fundament, der kan virke skrøbeligt. \»Jeg har konstrueret en klon af Lovable… ved at anvende Lovable selv. Det krævede blot tre prompts. Og ja, det fungerer faktisk,« skriver amerikaneren Matt Paige på LinkedIn. Han er ansat hos HatchWorks AI, der hjælper virksomheder med at integrere og udnytte kunstig intelligens i deres forretningsstrategier. For at få adgang til Ingeniørens, Version2s og Radars indhold kan man tegne et gratis prøveabonnement, der giver adgang til alt indhold uden binding eller behov for betalingsoplysninger. Man accepterer samtidig kontaktbetingelser, der tillader Ingeniøren/Teknologiens Mediehus lejlighedsvis at kontakte abonnenten med information om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, jobmuligheder, undersøgelser og tilbud via e-mail. E-mails fra Ingeniøren/Teknologiens Mediehus kan indeholde markedsføring fra samarbejdspartnere. Man kan til enhver tid ændre kontaktpræferencer i menupunktet 'Tilladelser & Services' på sin profil. Ved tilmelding til det gratis prøveabonnement opfordres man til at angive interesser for at modtage mere relevant indhold.\Som IDA-medlem har man gratis adgang til PLUS-indhold som en del af medlemskabet. Man kan fortsætte til MitIDA for at aktivere adgangen. Der er et stærkt behov for at fremhæve nogle af de open source-alternativer, der findes. Eksempler inkluderer Roo Code, Kilo Code, Aider og Open Code. De kommercielle virksomheder ønsker naturligvis at fremstå som om, de har en særlig hemmelig opskrift. Men i virkeligheden er open source ofte lige så effektivt, og nogle gange endda foran, takket være de mange bidrag fra et stort fællesskab. De kommercielle tilbyder ofte pakkeløsninger, som inkluderer en vis mængde token-forbrug. Med open source-modeller er man enten nødt til at købe dem fra en udbyder eller en forhandlerplatform, som for eksempel Open Router. Man kan også vælge at køre modeller lokalt (uden beregning), hvilket fungerer forbavsende godt, hvis man har den rette hardware. Adskillige kommercielle løsninger er for nylig blevet kritiseret for at anvende 'bait and switch'-taktikker, hvor de skifter til billigere (og dårligere) AI under perioder med høj belastning eller ved overdreven brug. Det problem eksisterer ikke med open source. En særlig fordel ved at køre AI på sin egen computer er, at man er garanteret samme model og ydeevne i dag som i går. Der er ingen pludselige ændringer af systemet, hvilket kan føre til frustrationer.





AI Softwareudvikling Chatbots Vibe Coding Open Source Kunstig Intelligens

