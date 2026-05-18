Vi har regulært et problem med knivvold, mener ekspert - ingen tvivl om, at det er en alvorlig tendens

En 25-årig mand mistede livet, mens flere andre blev sendt på hospitalet efter en række voldelige episoder rundt om i landet. En ekspert mener, at vi har regulært et problem med knivvold. En optælling, som B.T. har foretaget, viser, at politiet siden torsdag har haft mindst syv sager, hvor personer er blevet stukket med kniv. Flere af dem med alvorlige og farlige udfald.

En optælling, som B.T. har foretaget, viser, at politiet siden torsdag har haft mindst syv sager, hvor personer er blevet stukket med kniv. Flere af dem med alvorlige og farlige udfald. I weekenden var Østjylland scenen for nogle af de mest dramatiske og farligste knivepisoder. Et større slagsmål i Tilst ved Aarhus endte natten til lørdag med skæbnesvangre og drabelige konsekvenser.

En 25-årig mand blev stukket med kniv og døde senere på hospitalet. Blot få timer senere – mens mørket stadig hvilede over landet – viste volden på ny. I Bispehaven i Aarhus blev en 22-årig mand ramt af knivstik i brystet og hastet til hospitalet i kritisk tilstand omkring klokken 03. En 25-årig mand blev ligeledes ramt af den skarpe klinge, men var uden for livsfare efter det blodige overfald





