Vestre Landsret afgør: Tvangsfjernelse af Keira Alexandra Kronvolds datter var ikke lovlig

Vestre Landsret har afgjort, at tvangsfjernelsen af Keira Alexandra Kronvolds nyfødte datter i 2024 ikke var lovlig. Retten fandt, at grundlaget for fjernelsen ikke var tilstrækkeligt, og at de brugte undersøgelser var forældede og ikke tog hensyn til hendes grønlandske oprindelse. Keira Alexandra Kronvold er glad for afgørelsen, men hendes kamp for at få sin datter hjem og forbedre forholdene for grønlændere i Danmark fortsætter.

I 2024 oplevede Keira Alexandra Kronvold fra Thisted, at hendes nyfødte datter blev tvangsfjernet ved fødslen. Men fredag den 15. marts 2024 ændrede Vestre Landsret denne beslutning, da retten fandt, at grundlaget for fjernelsen ikke var tilstrækkeligt.

- Jeg er utrolig glad for denne sejr, siger Keira Alexandra Kronvold til TV MIDTVEST. Sagen har været omtalt på grund af den såkaldte forældrekompetenceundersøgelse (FKU), som er psykologiske tests, der indtil 2025 blev anvendt i forbindelse med tvangsfjernelse af børn. I 2025 besluttede regeringen imidlertid at ophøre med brugen af disse undersøgelser og i stedet forpligte kommunerne til at bruge en særlig rådgivningsenhed i anbringelsessager af grønlandske børn.

Dette skete efter kritik af, at testene ikke var tilpasset grønlandsk kultur og normer. Undersøgelserne var forældede. I fredagens afgørelse i Vestre Landsret har retten vurderet, at de undersøgelser, der lå til grund for tvangsfjernelsen af Keira Alexandra Kronvolds barn i 2024, var for gamle. Hun havde i 2014 og 2015 fået fjernet to andre børn, og i den forbindelse blev der foretaget de omstridte forældrekompetenceundersøgelser.

Det var navnlig indholdet af disse undersøgelser, der lå til grund for, at hendes nyfødte datter blev fjernet kort efter fødslen i 2024. Der blev også i oktober 2024 forud for fødslen gennemført en undersøgelse af Keira Alexandra Kronvolds omsorgsevner, men ifølge landsretten blev denne ikke brugt, da Ankestyrelsen vurderede sagen, fordi den undersøgende psykolog også var involveret i sagen, da et af de ældre børn blev fjernet.

Blandt andet på denne baggrund konkluderer landsretten fredag, at grundlaget for at fjerne datteren i 2024 ikke har været fyldestgørende. Desuden levede undersøgelserne ikke op til kravet om, at der skal tages hensyn til en forælders grønlandske oprindelse. Ikke færdig med at kæmpe. Selvom Keira Alexandra Kronvold er glad for fredagens udfald, så er arbejdet langt fra færdigt, mener hun.

Siden anbringelsen har hun haft halvanden times samvær med sin datter, men hendes helt store ønske er at få sin datter helt hjem. - Det har været utrolig hårdt, men jeg klarer det, så godt jeg kan. Jeg ved, at hun kommer hjem igen. Det skal hun, og jeg stopper ikke, siger hun.

Derudover vil hun også kæmpe for, at der kommer bedre forhold for grønlændere i Danmark og mere hjælp efter tvangsfjernelse af børn. - Vores børn skal kunne føle sig trygge i fremtiden, siger hun. Fredagens afgørelse handler alene om selve tvangsfjernelsen ved fødslen – ikke om senere vurderinger af barnets anbringelse. Der er dog mulighed for, at Ankestyrelsen vil anke sagen til Højesteret.

- Indtil videre er vi meget glade, og det er det grønlandske samfund også, siger Gert Dyrn, der er Keira Alexandra Kronvolds forsvarsadvokat, til Ritzau





