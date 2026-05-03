Vestjyske søskende kan være verdens ældste levende par

Kirsten Schwalbe (112) og Bertel Hansen (104) fra Vestjylland er sandsynligvis verdens ældste nulevende søskendepar med en samlet alder på over 216 år. Eksperter mener, at deres usædvanlige levetid skyldes en kombination af gode gener og et kærligt opvækstmiljø. Søskendeparret, der trods deres høje alder stadig er fulde af liv og grin, har nu fået titlen som verdens ældste levende søskende.

Danmark har sandsynligvis opnået en verdensrekord af en særlig art. Verdens ældste nulevende søskendepar er nemlig blevet identificeret som to vestjyske søskende. Kirsten Schwalbe, der er Danmark s ældste med 112 år, og hendes lillebror Bertel Hansen, der er 104 år gammel, tæller tilsammen mere end 216 år.

Dette ser ud til at være nok til at sikre dem titlen som verdens ældste levende søskendepar. - Jamen, det er da alligevel noget, lyder det med et glimt i øjet fra Bertel, da nyheden bliver delt. Storesøster Kirsten bryder ind: - I hele verden? Ej, det må da være noget, vi bilder os ind?

Men det er det ikke. På flere hjemmesider, der holder øje med verdens ældste mennesker, herunder Gerontology, LongeviQuest og Global Supercentenarian Forum, er der ikke fundet ældre nulevende søskende. Et mexicansk søskendepar, der tidligere blev nævnt, mistede en af sine medlemmer tilbage i oktober. Ifølge Gerontology tilfalder titlen nu Kirsten og Bertel.

Vi mødtes med de to og fik taget et par billeder af de nye rekordholdere. - Så lillebror, nu skal vi fotograferes. - Ja, det bliver jeg jo ved med at være. Den bette.

- Ja, det gør du! Gode gener. Selvom der stadig er en vis usikkerhed, har det ikke været muligt at finde beskrivelser af ældre nulevende søskende nogen steder. Kunstig intelligens vurderer, at der er over 90 procents sandsynlighed for, at de er verdens ældste levende søskende.

Spørger man eksperter, er dette noget helt særligt. - Det plejer jo ikke at være den slags rekorder, vi gør så meget i i Danmark. Vi plejer at være lidt en øde ø i de udviklede lande, når det kommer til de der levetidsrekorder. Så det er da spændende, siger Nicklas Brendborg, forsker og forfatter til bogen Gopler ældes baglæns.

Danmark er ikke kendt for at være en af de såkaldte 'blå zoner', altså et af de områder i verden, hvor folk bliver særligt gamle. Men når to søskende begge når så usædvanligt høje aldre, peger det ifølge Nicklas Brendborg også mod mere end bare held. - Folk er ikke enige om, hvor meget gener betyder.

Men måske særligt oppe i de helt høje aldre, der skal du i hvert fald have et eller andet genetisk på plads, før du når derop. - Lige præcis når du finder to søskende, så peger det jo i retning af, at der også er noget genetisk inde over det. Han sammenligner det med en familie, hvor flere søskende bliver professionelle fodboldspillere.

- Hvis nu der var en familie med ti børn, hvor fire af dem var blevet professionelle fodboldspillere, og to andre havde spillet i 1. division, så ville vi jo nok også sige, at de må have et eller andet med fra naturens side. Et glædeligt gensyn. At verdens ældste søskendepar overhovet fik lov at dele den nyhed sammen, er også særligt.

For de to søskende havde egentlig sagt til hinanden i telefonen, at de nok ikke kom til at se hinanden igen. Men nu sidder de her med hinanden i hænderne - og snakker om gamle dage. Ja faktisk 100 år tilbage i tiden. - Vi så jo ikke så meget til hinanden, fordi jeg var ude at tjene.

Men vi havde en god barndom, fortæller Kirsten. Det lyder som om, at I har haft et meget kærligt hjem. - Ja, det havde vi. Jeg kan ikke mindes, at nogen af os har fået en en endefuld.

Hvis vi havde lavet et eller andet, så kunne vi blive sendt udenfor lidt og stå der lidt, det er den eneste straf, vi kunne få, forklarer Kirsten. Kan du huske det, Bertel? - Nej. - Jamen, han var jo også, hvad skal man kalde det - mere forkælet, fordi du var den lille, afbryder storesøster.

- Hov, hov, hov lyder det fra lillebror, mens hele bordet griner. Og nok er de efterhånden lidt oppe i årene. Men som de sidder og drikker kaffe og skåler sammen, så virker de faktisk slet ikke så gamle igen. De er stadig fulde af liv, grin - og gode råd til hinanden, når nu alderdommen trods alt har sat sine spor.

- Kan du godt huske alting? Lyder det spørgende fra lillebror. - Nej nej nej. Jeg bilder dem bare noget ind, kommer svaret prompte fra storesøster med et stort grin





