Vestjysk virksomhed bygger vakuum-kammer til verdens største rumteleskop

Den vestjyske smedevirksomhed VST Industries skal producer et kritisk vakuum-kammer til det nye Extremely Large Telescope i Chile. Komponentet er afgørende for teleskopets evne til at fange ekstremt skarpe billeder og potentielt finde liv på andre planeter. Projektet markerer en stor milepæl for dansk industri og international rumforskning.

Den lille smedevirksomhed VST Industries i Lem ved Ringkøbing er med til at skabe rumhistorie, når virksomheden skal bygge et kritisk komponent til verdens største rumteleskop, Extremely Large Telescope ( ELT ).

Opgaven består i at fremstille et stort lufttomt kammer i aluminium til teleskopets optik. Ifølge Claus Holm, der er ansvarlig for salg og udvikling hos VST Industries, er det en unik og spændende opgave, der kun kommer én gang i en virksomheds liv. Kammeret skal sikre, at den avancerede optik forbliver stabil under funktion.

ELT, der bygges på en bjergtop i Atacama-ørkenen i Chile, forventes at være klar i 2030 og vil have et spejl på 39 meter, hvilket gør det til verdens største rumteleskop. Formålet er at kunne se hidtil usete detaljer på planeter i andre galakser og potentielt finde tegn på liv uden for Jorden. En af de forskere, der kommer til at bruge teleskopet, er kandidatstuderende Charlie Lind-Thomsen fra Niels Bohr Instituttet.

Han håber, at ELT kan afsløre nye sandheder om universet og måske identificere planeter med livelihood. Han understreger, at for at kunne konkludere på tilstedevarelsen af liv, er det avgørende med ekstrem præcision i byggeriet, da billederne skal være op til 15 gange skarpere end dem fra Hubble-teleskopet. Samtidig er der et intenst samarbejde med schweiziske forskere for at sikre, at vakuum-kammeret passer perfekt med resten af systemet, da det efter montering ikke vil blive åbnet igen på 20 år.

Arbejdet er stadig i fasen med tegninger, men skal starte inden for kort tid. Succesen afhænger af de præcise håndværkermæssige færdigheder, som danske virksomheder som VST Industries repræsenterer. Projektet viser, hvordan dansk industri kan bidrage til banebrydende international forskning, og det forventes at levere billeder, der vil revolutionere vores forståelse af rummet og potentielt svare på en af menneskehedens største spørgsmål: Er vi alene i universet





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