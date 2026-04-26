Vestjysk Industritekniker Kåret Som Danmarksmester i CNC Drejning

20-årige Kasper Uhrbrand Christensen fra Region Midt- og Vestjylland vandt guld ved DM i Skills i Hjørring i disciplinen CNC Drejning. Han fortæller om en overvældende følelse og en udfordrende forberedelsesproces.

Danmarksmester skaberne i Skills er netop afsluttet i Hjørring efter tre intensive dage med konkurrence. Omkring 300 talentfulde unge fra hele landet kæmpede om titlerne i 48 forskellige fag, og Region Midt- og Vestjylland kunne rejse hjem med imponerende 12 sejre.

En af de glade vindere er den 20-årige Kasper Uhrbrand Christensen, der nu kan pryde sig med titlen som Danmarksmester i Industriteknik – CNC Drejning. Kasper, der er lærling hos Møllers Machining, udstråler stadig en vis overvældelse over sin præstation. Han beskriver følelsen som noget, der endnu ikke helt er landet. Det er en oplevelse, der har sat dybe spor og en følelse af eufori, han ikke umiddelbart kan sætte ord på.

Kasper Uhrbrand Christensens vej til mesterskabet har dog ikke været uden udfordringer. Kombinationen af fuldtidslærling og intensiv forberedelse til DM i Skills har krævet en betydelig indsats og god tidsstyring. Han erkender, at han måske ikke har haft mulighed for at øve sig så meget, som han gerne ville, men han har udnyttet de dage, han havde til rådighed på skolen, til at finpudse sine færdigheder og udvikle en vinderstrategi.

Denne dedikation og evne til at optimere sin træning, på trods af travlhed, har tydeligvis båret frugt. Lørdag aften kulminerede al hårdt arbejde, da Kasper blev kåret som Danmarksmester. Han beskriver øjeblikket som ubeskriveligt og fortæller om en intens rysten og en overvældende følelse af glæde og lettelse. Han havde håbet på sejren, men var bevidst om, at intet er sikkert i konkurrencesammenhæng.

Den rene og skære lykke, der skyllede ind over ham, er noget, han aldrig vil glemme. Modtagelsen hjemme i Thisted var intet mindre end fantastisk. Kasper blev mødt af et fyldt hus med 25 familiemedlemmer og venner, der alle stod klar til at lykønske ham med den flotte præstation. Han beskriver det som en meget rørende og værdsat gestus.

Fejringen fortsætter også på hans arbejdsplads, hvor han er blevet lovet en festlig frokost mandag. Kasper er dog hurtig til at understrege, at han ser frem til at vende tilbage til sit arbejde og indhente det forsømte. Han er bevidst om, at hans fokus på Skills har betydet, at han er kommet lidt bagud med sine arbejdsopgaver. Han griner og tilføjer, at han glæder sig til at komme tilbage i rutinen.

Selvom han lige har vundet et Danmarksmesterskab, er han ikke afvisende over for muligheden for at deltage i fremtidige konkurrencer. Han beskriver oplevelsen som langt større, end han havde forestillet sig, og hvis han kan finde tid i forhold til sit arbejde, er han åben for at deltage igen. Dog er der en begrænsning, da disciplinerne inden for Industriteknik – drejning og fræsning – skiftes til at blive repræsenteret ved Euro- og WorldSkills.

Næste gang er det fræsning, der får chancen, hvilket betyder, at Kasper ikke kan deltage i disse internationale mesterskaber i denne omgang. Alligevel er han stolt af sin præstation og ser frem til at fortsætte sin karriere som industritekniker





